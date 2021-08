Policía es grabado arrojando a mujer de la tercera al suelo durante protesta en Alemania

El video en cuestión fue grabado en Berlín, Alemania, durante una protesta en contra de las restricciones de seguridad implementadas por el gobierno en relación a la pandemia y muestra a una mujer mayor intentando pasar al lado de un policía, pero el oficial la agarró y la estrelló con fuerza contra el suelo, provocando indignación entre los presentes.

Nils Melzer, relator de tortura y otros tratos o penas crueles de la ONU, compartió el video en su cuenta de Twitter y solicitó información sobre el incidente, incluyendo relatos de testigos. También preguntó si el incidente está siendo investigado por las autoridades locales.

El portal Ruptly informó que durante las protestas alrededor de 600 personas fueron arrestadas y hasta el momento se desconoce si la mujer que fue arrojada al piso resultó herida.

This has just been brought to my attention.

Can anyone provide my office with the specifics / witness statements of this incident and whether an official investigation has been launched?

Thank you! https://t.co/ly00UlPDMw