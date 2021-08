Gato interrumpe partido de beisbol al correro por el campo del 'Yankee Staidum'

El suceso ocurrió en el Yankee Stadium, ubicado en Nueva York, Estados Unidos, durante un partido entre los New York Yankees y los Baltimore Orioles, cuando un gato ingresó al campo y huyó de varios elementos de seguridad que intentaron atraparlo.

Luego de varios intentos de escalar un muro para escapar, el felino volvió a recorrer el campo y escapó a través de una reja abierta. El partido se reanudó tras la intervención del animal y los Orioles ganaron el partido 7 a 1.

El video del gato irrumpiendo y corriendo por el campo fue publicado en Twitter y alcanzó 25 mil likes en menos de un día.

Yankee Stadium security chases a cat around the field for nearly four minutes and never gets its hands on what might be the most elusive animal that ever lived pic.twitter.com/w2HR4H3HaW