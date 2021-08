Revocación de mandato, ¿cómo y cuándo será la próxima consulta?

El domingo por la noche, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, dio a conocer los resultados finales de la Consulta Popular, donde la participación llegó a 7.11%, lejos del 40% que por ley se necesitaban para hacer este ejercicio vinculante.

La noche del domingo, el Instituto Nacional Electoral había estimado en un conteo rápido una participación de entre 7.07 a 7.74%, por lo que, como ocurrió en las pasadas elecciones, el conteo rápido del instituto fue preciso y el resultado final estuvo entre el porcentaje proyectado.

VER MÁS: AMLO acusa 'simulación' del INE respecto a Consulta Popular

¿Qué se necesita para la revocación de mandato?

Aunque fue la primera consulta popular a nivel nacional, no sería la última. Sin embargo, desde su campaña en 2018, Andrés Manuel López Obrador dijo que promovería la consulta ciudadana de revocación de mandato.

En octubre de 2019, el Senado aprobó en lo general y lo particular nueve artículos constitucionales que establecen la revocación de mandato para remover al Presidente.

El 3% de la lista nominal, es decir 2.8 millones de 17 entidades, debería de juntas firmas y solicitarla, lo cual sólo se puede hacer una vez en el sexenio. Para que se remueva al Presidente, el 40% de la lista nominal debería de votar por el "sí" para que la consulta fuera vinculante.

VER MÁS: AMLO reta al bloque conservador a participar en próxima consulta sobre revocación de mandato

Según el dictamen, en caso de que "se determine la revocación de mandato del Presidente de la República, éste cesaría en sus funciones en un plazo de 60 días naturales".

¿Quién organiza la consulta para revocación de mandato?

Será el Instituto Nacional Electoral (INE) el que convoque, organice, difunda y llame el voto, de manera adicional a las nuevas facultades de organizar consultas populares nacionales o estatales.

¿Cuándo será la revocación de mandato?

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que en marzo próximo se realizará la consulta por la revocación de mandato y retó al "bloque conservador" a participar, pues aseguró que es su "gran oportunidad".

VER MÁS: '¿Dónde están los 100 mil votos de Morena?', cuestiona la diputada federal Miroslava Sánchez

"Viene la revocación de mandato en marzo y será interesantísimo, no nos vamos a reír, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la posibilidad de reagruparse como lo hicieron en junio que querían que perdiéramos la mayoría de la Cámara de Diputados. Ahora tienen otro desafío que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo para que yo me vaya, es la revocación de mandato, no hace falta la violencia, el pueblo va a decidir si me quedo o me voy, para finales de marzo, ahí tienen otra oportunidad".

Sin embargo, hay quienes creen que la revocación de mandato no llevará a cabo.