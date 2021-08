Star Wars y LEGO anuncian nuevo especial de animación

"LEGO Star Wars Cuentos Escalofriantes" ("LEGO Star Wars Terrifying Tales"), que estará disponible en la plataforma de Disney+, será el título de esta película que tiene lugar cronológicamente tras los sucesos del filme "El ascenso de Skywalker" ("Star Wars: The Rise of Skywalker") y narra el aterrizaje de Poe Cameron y BB-8 en el planeta volcánico Mustafar.

The dark side strikes back in a terrifying way this October. LEGO Star Wars Terrifying Tales, an Original Special, starts streaming October 1 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/02P85EF1uQ