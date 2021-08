Secuelas ‘malas’ que funcionarían mejor si las sacáramos de su saga

Algunas secuelas tienen grandes ideas y propuestas pero cargan tanto con el peso de su franquicia, que eso puede llegar a arrastrarlas.

Este es el caso de estas secuelas, cintas interesantes, quizá no tan destacadas, pero que posiblemente habrían mejorado de desarrollarse como películas aparte y no como un eslabón más de una saga de cine.

The Cloverfield Paradox

La cinta es decepcionante pero la idea no es descabellada, al menos en su premisa. El problema es que intenta tanto encajar en el universo Cloverfield, que no se le permite desarrollar su potencial.

Terminator: Dark Fate

No resultó convincente dado que la saga ya se siente gastada y rebuscada, pero si quitáramos las caras conocidas y nos centráramos en la misión de acción, fuera de Terminator, ¿no es ‘casi buena’?

Mean Girls 2

Sencilla, algo boba, no tan divertida y sin crítica analítica a la vida adolescente, sería un relato pasable si el espectador no se viera forzado a compararla con la anterior, referenciada en el título.

Pitch Perfect 3

La original es fantástica en tono, comedia y mensaje; la secuela cambia algunas cosas pero sale bien librada. Pero la tercera es tan exagerada en acción y vacía en ideas, que como que ya no encaja aquí.

Now you see me 2

Pese a las inconsistencias, la primera es un entretenimiento que distrae. La secuela sin embargo no encuentra esa chispa ni encanto. Quizá sería más digerible, ‘pasable’ si fuera otra cinta aparte.

Spiral

Cómo integra esta entrega a la saga es tan interesante como chocante. No continúa la historia, sino la expande, pero al mismo tiempo eso distrae del que pudo ser un destacado relato detectivesco.