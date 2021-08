Estudiante de medicina huye al descubrir de quién era el cuerpo que tenía que diseccionar

Por medio de redes sociales, ha trascendido la experiencia que vivió un joven estudiante de medicina en Nigeria, durante su clase de anatomía, pues éste huyó del salón al descubrir que el cuerpo que tenía que diseccionar era el de un amigo cercano.

La historia de Enya Egbe, ocurrió hace siete años, sin embargo, recientemente fue recogida por la periodista nigeriana Adaobi Tricia Nwaubani, para la BBC, en un artículo que profundiza sobre la situación de los cuerpos de presuntos criminales que 'no son reclamados' y terminan siendo donados a escuelas.

Egbe de la Universidad de Calabar en Nigeria, narra que se encontraba junto a sus compañeros en la clase anatomía, donde se preparaban para examinar a tres cadáveres tendidos sobre mesas.

Sin embargo, el protagonista de esta historia no tardó en reconocer uno de los cadáveres, el cual identificó como un amigo cercano suyo llamado 'Divine', mismo que llevaba un tiempo desaparecido.

Ante la impresión de encontrar a su amigo muerto con heridas de bala en el pecho, Enya no pudo evitar salir corriendo del salón.

"La mayoría de los cadáveres que usamos durante el entrenamiento tenían heridas de bala. Me sentí tan mal cuando me di cuenta de que algunas de estas personas pueden no ser verdaderos criminales", comentó Oyifo Ana, amigo y compañero de clase de Enya, al enterarse de lo que había ocurrido con Divine.

Aparentemente Divine, junto a otros chicos, había sido arrestado durante una fiesta y después su familia no habría sabido más sobre su paradero, por lo que se piensa que el occiso pudo haber sido víctima de violencia policial.

Finalmente, Egbe se puso en contacto con la familia de su amigo para que pudieran recuperar el cuerpo.