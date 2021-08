Los dichos beisboleros

Durante muchos años el beisbol fue el deporte favorito de los mexicanos. De hecho hasta los días que corren lo sigue siendo en un buen número de regiones del país.

La gente de todo México, durante décadas, estuvo familiarizada con el rey de los deportes. Reminiscencias de ello han quedado en el lenguaje popular. Quién no ha escuchado, por ejemplo, aun en regiones donde ahora el beisbol es poco conocido y practicado, alguna de las expresiones siguientes: Me hiciste pisa y corre. No captaste la señal. Llegué barrido. Ni catchas ni pitchas ni dejas batear. No agarras ni las rolitas. Atrás los filders. Ya nos tocará batear. Te volaste la barda. Te pusieron out fácil. Te traían en tira y tira. ¿Para cuánto estás bateando? Te tenían en 3 y 2. Me lanzaste una bola ensalivada. Tú llegas con los spikes por delante. Lo propusiste y te batearon. Estaba en 3 y 2… pero fauleando. Nos robaron la señal. Diste para doble play. ¡Te robaste el home! Nomás a una se le da. Estabas en capilla. A todos los poncharon. Te cantaron el tercer strike. Tú llegas y te “robas” la segunda. No sabes tocar ni la puerta.

Y así una extensa lista de dichos coloquiales tomados del beisbol. Probablemente muchas de las personas que los utilizan no tienen ni remota idea de su origen y por lo tanto desconocen la enorme riqueza del beisbol.

Todos los dichos arriba enlistados, tomados del beisbol, se aplican a actitudes y conductas de la vida real. Quien conoce el juego de pelota, como llaman en el Caribe al deporte rey, entiende de inmediato el sentido de lo que metafóricamente se expresa.

No se necesita ser filósofo para comprender que “nadie puede querer lo que no conoce”. Ah, si más personas conocieran el beisbol encontrarían una fuente de sano entretenimiento que no tiene igual. Una forma incomparable de divertirse y pensar. Verdaderamente no saben lo que se pierden.

Hoy martes inicia en Torreón la última serie de la temporada regular 2021 de la LMB, contra Generales de Durango, serie postrera que concluye el jueves. Hay que asistir al Estadio de la Revolución para apoyar a nuestro Unión Laguna.