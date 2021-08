Gorriarán, el 'malo'

Se presentó Santos en casa ante 12, 200 asistentes, muchos de ellos con playera azul, y la mayoría salió con descontento. Un punto en la jornada 2 ante el campeón no parecería mal negocio, pero la afición del TSM es exigente; en casa no se regalan puntos.

El optimismo tenía razones: la goleada ante Necaxa y las 10 sonadas ausencias del Cruz Azul, entre ellas la del “Cabecita”. Sin embargo, quien fuera héroe de los de casa pintó el peor escenario. En los primeros minutos, Gorriarán tira desde los 11 pasos y el balón va directo a los guantes de un tal Gudiño. De ahí, “Gorri” se convertiría en el villano, el “malo”.

Santos siguió buscando. Estuvo cerca, rondaba el área. De manera incomprensible, en cada tiro de esquina (hubo varios), Santos jugaba en corto para Jordan Carrillo, quien fintaba, pero las jugadas se ahogaban pronto.

El partido se fue en cero al medio tiempo. Vino el “Bebote” como relevo para la Máquina y al minuto 63, Giménez despertó a la tribuna con tremendo disparo a las redes defendidas por Acevedo. El visitante se fue arriba y el grito de gol en el estadio, casi como si hubiera sido del local. Seis minutos más tarde, Almada saca al “malo” por Jeraldinho. Abucheos.

¿A quién abuchearon los aficionados? Impensable sería pensar que iban para el portador de la “11” en la espalda; por el contrario, en primera instancia pensé que la rechifla eran para el entrenador, por sacar al ídolo guerrero. Sin embargo, muchos coinciden en que fueron para “Gorri”, una parte, y la mayor para Jeraldinho.

Como sea, si el uruguayo se fue abucheado un partido no es para tanto. No salió en su tarde, amén de las declaraciones que hizo durante el verano sobre su posible salida del club. Luego vienen las voces que dicen: “no abucheen a los jugadores”. ¡Caray! ¿Es que ya el aficionado de plano ya no va a poder expresarse dentro del estadio? Se trata de manifestaciones de quien paga (y paga bien) por ver a sus jugadores entregarse en el campo. Un abucheo no es un insulto, ni siquiera se asemeja al famoso grito “homofóbico” que tantos problemas le ha traído a la Selección. Un abucheo es un “buuuuuh” para quien podría dar más y no lo está haciendo.

Abucheos también para los que organizaron la entrega de abonos, que hicieron formarse a los aficionados entre 4 y 6 horas para que al día siguiente les dijeran a los que faltaban que era suficiente con el correo que les había mandado el club. Pasan los años y no terminan de aprender en el tema “organización”. Lo peor es que todavía hubo grandes filas el día del partido, por problemas con los abonos y el código QR, ¡pleno siglo XXI en un inmueble moderno!

El domingo, acabándose el juego de Santos (que a fin de cuentas, rescató un punto) salimos en friega a ver a la selección; se jugaba la final de la Copa Oro. En mi caso, dormité durante los tiempos extra y cuando desperté, Estados Unidos celebraba. Acto seguido, viene todo un drama por perder la final de un torneo devaluado, el cual cada vez es más notorio que solo se hace con fines recaudatorios. Lo bueno llegará en la eliminatoria.

Que la derrota sirva para corregir… y para correr a Carlos Salcedo del Tri. Funes Mori, a mi gusto, cumplió y es de los que más ganas y corazón ponen en el terreno de juego; mientras no haya más delanteros en forma, creo que puede seguir.

Ahora queda la posibilidad de medalla en Olímpicos. Para cuando estas letras sean impresas, el México de Tokio se habrá disputado su pase a la final; hoy, tendría que perder dos partidos para quedar fuera del podio. Lo que queremos todos es que gane dos seguidos o por lo menos, el primero de los dos, que haya vencido a Brasil.

Por último, Algodoneros sufrió una estrepitosa derrota en el tercero en Saltillo y está fuera de zona de postemporada. Da igual si pierden 17-0 o 1-0, lo que duele es la derrota. Así es el beisbol. Todavía quedan tres encuentros en casa contra el rival más débil; los playoffs son posibles.

De medallas olímpicas, ojalá caigan más. Ya hablaremos de esto más adelante. ¿Le seguimos? Soy @Foko_54 en Twitter. También respondo en @Champs_MX.