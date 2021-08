Sacan a hombre 'ebrio' de un bar en un 'diablito' y se vuelve viral

El material audiovisual que en poco tiempo ha conseguido más de dos millones de reproducciones en Twitter, muestra al sujeto aparentemente inconsciente, ser sacado por tres miembros del personal de seguridad del lugar, quienes arrastran una carretilla con él hombre recostado bocarriba.

Segundos después el sujeto parece intentar incorporarse pero cae de la carretilla y termina tirando en el suelo del bar, mientras los presentes graban y ríen ante la escena.

Security definitely doesn’t get paid enough for this ‍♂️ pic.twitter.com/s78bXlGdZC