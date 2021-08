Ebrard rechaza que EUA exija vacunación antiCOVID para ingresar al país

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que Estados Unidos no está pidiendo a las personas que buscan ingresar a su país que estén vacunados contra el COVID-19, sino que solo existe una restricción de actividades en la frontera y que todos aquellos que quieran viajar al país, pueden hacerlo presentando una prueba de PCR negativa.

Agregó que en el caso de la Unión Europea, va a depender de qué color en el semáforo de riesgo tenga México, "si estamos en rojo, sí te van a requerir que estés vacunado con las vacunas autorizadas por la EMA, pero estamos en pláticas para que ese no sea el caso, para que si no estamos en rojo podamos ingresar con PCR".

Al respecto, Hugo López–Gatell Ramírez, subsecretario de salud, señaló que hasta el momento no existe evidencia científica de que aplicarse dos vacunas antiCOVID de distintas farmacéuticas tenga un impacto negativo en la salud de las personas, pero recomendó no hacerlo a fin de no afectar la cobertura o la capacidad de las vacunas de lograr un efecto protector, pues este se logra al completar los esquemas.

"Y bueno, con respecto a esta situación de vacunas que se piden para ingresar a diversos países, resulta una situación inconveniente cuando un país no reconoce una vacuna que se aplicó en México, pero no hay motivo de salud pública que haga pensar que se requiere otra vacuna adicional".