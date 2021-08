AMLO reta al bloque conservador a participar en próxima consulta sobre revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que en marzo próximo se realizará la consulta por la revocación de mandato y retó al "bloque conservador" a participar, pues aseguró que es su "gran oportunidad".

"Viene la revocación de mandato en marzo y será interesantísimo, no nos vamos a reír, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la posibilidad de reagruparse como lo hicieron en junio, que querían que perdiéramos la mayoría de la Cámara de Diputados. Ahora tienen otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo para que yo me vaya, es la revocación de mandato, no hace falta la violencia, el pueblo va a decidir si me quedo o me voy, para finales de marzo, ahí tienen otra oportunidad".

Señaló que en las pasadas elecciones, el bloque opositor compuesto por "políticos, corruptos" que contaron con el apoyo de casi todos los medios de comunicación, se unieron con un único fin de que no alcanzaran la mayoría calificada en el Congreso.

"Se unieron políticos, corruptos, la mayoría de los medios de comunicación, los sectores más retrógrados, salió el pensamiento rancio, conservador que se mantiene desde el siglo 19; porque les molesta mucho que se ayude al pueblo, que se destinen recursos para ayudar a la gente más humilde. Aunque van los domingos a misa, porque su doctrina es la hipocresía, fíjense el grado de prepotencia y arrogancia".

El presidente enfatizó que hace un año desde la oposición se votó en contra de que no se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión de los adultos mayores, a niños con discapacidad, así como las becas para estudiantes con mayor pobreza.

"Estaban en contra hasta de que se entreguen de manera gratuita los medicamentos y qué pensaban, que la gente no se enteró, que el pueblo es tonto, no, los masoquistas son otros, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto".

Finalmente, el mandatario celebró que se haya llevado a cabo la consulta popular sobre los expresidentes, pues subrayó que son ejercicios de gran trascendencia, "esto nos hacía falta, por eso se llegó a los extremos de corrupción que se padeció en México durante siglos".