Fermín IV se vale de la música para poder transmitir un mensaje

Fermín IV visitó este fin de semana la Comarca Lagunera para ofrecer un concierto en Gómez Palacio. El regiomontano carga tras de sí una amplia carrera en la música rap. Aunque comenzó tocando en una banda de rock, en el año de 1996 se unió a las filas de Control Machete junto a Pato Machete y el productor Toy Selectah. Aquel grupo regiomontano se volvería leyenda tras publicar Mucho Barato, su primer álbum en 1997, donde participó el angelino Jason Roberts, entonces productor de la banda Cypress Hill.

“Control Machete se vuelve un fenómeno en ese momento que expuso un poco el rap y el hip hop a mucha gente, no solamente aquí en México, sino en Latinoamérica, pero al día de hoy ya hay toda una industria. En ese tiempo no había una industria. En ese tiempo éramos nosotros y había ciertos grupos, de los contemporáneos de esa época en diferentes lugares de la república. Lo que me gusta es que muchos de aquellos que comenzamos, siguen haciendo rap”, comentó el artista en una rueda de prensa previo a su concierto.

Tras publicar un segundo álbum, Artillería Pesada Presenta…, en 1999, Fermín IV abandonó Control Machete y tres años después publicó Boomerang (2002), su primer álbum en solitario.

Pero habría que retornar al año 2000 para entender la evolución de este artista, pues ese fue el año donde externó su fe, se apegó a la religión y experimentó un cambio total en su vida a nivel personal, emocional y profesional.

“Tengo 21 años de ser cristiano, 15 años que llevo pastoreando una iglesia y creo que desde ese tiempo entendí qué es la mujer. Antes no lo había entendido. Yo necesité de Dios para que cambiara mi perspectiva”.

Fue su actual esposa quien le obsequió una Biblia. Desde entonces las escrituras han acompañado a su música. Se trató de una depuración emocional. Se dio cuenta de que las cosas que antes disfrutaban ya no lo satisfacían. Nada era suficiente. La religión le otorgo una sensación de llegar a casa.

En distintas ocasiones, Fermín IV ha mencionado que el retorno de Control Machete sería complicado. Él ya no es la misma persona que grabó sus rimas para Mucho Barato y Artillería Pesada Presenta…, pues se encuentra a otro nivel espiritual. Hablar de experiencias que ya no siente sería deshonesto y si algo lo caracteriza hoy en día es ser sincero consigo mismo.

“Dejé casi 14 años de hacer rap. Y regresé porque me di cuenta de que el instrumento ahí está, el talento ahí está y comencé a escribir de nuevo. Para mí el hip hop cambió un poco de ser lo que más amaba, digámoslo así: mi dios, porque creo que cualquier afición puede llevarte a eso”.

Más que un motor de vida, Fermín IV ahora se vale de la música para poder transmitir un mensaje, el cual desde su perspectiva, puede cambiar vidas.

Otro de sus objetivos es poder realizar música de buena calidad. Mencionó que regresó a los escenarios motivado por sus hijas y su familia, para hacer música que a los suyos les gustara.

Comentó que cree que ha tenido éxito en trazar la comunión entre sus hijas y su trabajo musical, así que espera también reflejar eso en su público.

En esa dirección también compartió su opinión sobre las generaciones jóvenes que han empezado a hacer música urbana.

“Veo chavos muy trabajadores, que tienen mucha habilidad para hacer sus proyectos visibles a través de las redes (cosas que nosotros no teníamos). Y eso ha masificado mucho su proyecto”.

También recalcó que es importante que los artistas comiencen a dejar documentos. Citó testimonios de raperos que han comenzado a publicar libros en Estados Unidos. Algunos ejemplos podrían ser Vibrate higher: A rap story de Talib Kweli, Raw: My journey into the Wu-Tang de U-God o Sweat the technique: Revelations on creavity from the lyrical genius de Rakim.

Fue en punto de la media noche del domingo 1 de agosto, cuando Fermín IV subió al escenario en la Velaria de la Expo Feria Gómez Palacio, en el 22 aniversario del Colectivo 2E Crew. Allí interpretó algunos de sus éxitos con Control Machete como Amores Perros (banda sonora de la película de Alejandro González Iñárritu), Comprendes Méndez y Sí, Señor. Además también dio muestra de su material como artista solista.