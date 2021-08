Empresarios de Saltillo difieren en Consulta Popular

Aunque algunos empresarios en Saltillo opinaron que el ejercicio de la Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes representó pérdidas importantes de recursos, otros se manifestaron a favor, al señalar que esta actividad significó un experiencia para la aplicación de futuros ejercicios.

Gerardo Covarrubias, empresario en Saltillo y representante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Ramo del Transporte en General, la Construcción y sus Servicios (SNTTYC), señaló que aunque la Consulta Popular fue un ejercicio importante para México, los ciudadanos aún no están preparados para esto, no obstante se espera que haya servido de experiencia para las futuras actividades

"Fue la primera consulta, creo que la gente no está preparada aún, pero fueron siete millones los que participaron en México, lo que significó un avance", dijo.

Resaltó que lamentablemente, el interés por la participación en este tipo de ejercicios no está en muchas personas. "Creo que se debe a que no íbamos a elegir a algún candidato, creo que aquí faltó movilizar, pero al final de cuentas era una consulta propia", dijo.

Por otro lado, el secretario general de la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste (UOECS), Raúl Garza de la Peña, opinó que la consulta fue totalmente intrascendente.

"La ley no se consulta, se aplica y si alguno de los expresidentes ha cometido algún delito, pues en su momento hubieran ejercido las acciones pertinentes, ya sea administrativas o judiciales, pero esto fue una pérdida de tiempo y de dinero", dijo.

Lamentó que los recursos utilizados en ésta no se hayan aplicado en temas de mayor pertinencia, como el de salud y de la reactivación económica.

Además, Éder López, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), resaltó que esta no tuvo gran impacto en la ciudadanía. "Si se debe o no enjuiciar los expresidentes para eso está la Constitución, no creo necesario hacer una consulta, por lo que el resultado de esta consulta fue muy poca participación en las casillas", destacó.

