Expresidente Vicente Fox celebra al ritmo de 'U Can't Touch This' resultado de Consulta Popular

El expresidente panista, Vicente Fox Quezada (2000-2006), compartió un video celebrando el resultado no vinculante de la Consulta Popular realizada ayer domingo 1 de agosto.

A través de redes sociales, el mandatario aparece en un video editado, junto a sus homólogos, el expanista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto, quienes "celebran" al ritmo de la canción "U Can't Touch This" (No puedes tocar esto, por su traducción del inglés), del rapero MC Hammer.

El sencillo fue lanzado en 1990.

Contexto

Según el recuento definitivo del Instituto Nacional Electoral (INE), participaron solo 6.6 de los 93 millones de mexicanos convocados, cuando se requería el voto de 37 millones de personas para que fuera vinculante.

El "Sí" arrasó con el 97.7 % de los votos frente al 1.5 % del "No" y el 0.7 % de sufragios nulos, pero la participación fue solo del 7.1 %, muy lejos del 40 % necesario para que el resultado del plebiscito fuera vinculante.

En un inicio, la consulta proponía enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) por corrupción, fraudes electorales y la guerra contra el narcotráfico, entre otros males.

Pero la Suprema Corte modificó la pregunta para preservar la presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto que planteaba a los mexicanos si quieren "emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados".