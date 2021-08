Coahuila emitirá sus propios certificados de vacunación antiCOVID

El Gobierno de Coahuila ya prepara la emisión de sus propios certificados de vacunación antiCOVID, esto como una medida para que la población pueda tener una mayor seguridad en cuanto a la realización de actividades sociales y en espacios de asistencia pública.

Así lo informó hoy lunes el propio gobernador de la entidad, Miguel Riquelme, quien señaló que el documento se ha pensado también como un apoyo al certificado que se emite desde el Gobierno Federal entre las personas que tienen ya su esquema completo de vacunación contra el COVID-19; no obstante fue claro al indicar que será de naturaleza diferente, pues el certificado estatal serviría únicamente a nivel local para obtener beneficios en restaurantes, eventos deportivos, recreativos, conciertos y demás, no así para salir de viaje o comprobar el esquema de la misma manera que el emitido por el Gobierno Federal.

“Vamos a ver la manera de emitir certificados locales si están batallando con los certificados del Gobierno Federal, digo, ellos tendrán su volumen y nosotros tendremos nuestro certificado, el certificado del Gobierno Federal en lógica vale para viajes al extranjero, para otras cosas, a lo mejor para entrar a edificios públicos federales o como parte también de controles de la Secretaría del Trabajo, si, pero los nuestros únicamente son ‘localitos’, para el restaurant, para el estadio y esos sí los puedo emitir”.

Riquelme dijo que no existe ningún obstáculo para comenzar en el corto plazo a emitir y exigir dicha documentación en el estado, por lo que llamó a la población a estar atenta a la iniciativa que será detallada en los próximos días en todas las regiones de Coahuila.

Señaló que el tema de aún se encuentra en una etapa temprana en la que en primer lugar se comenzarán a trabajar con promociones y descuentos para quienes muestren sus certificados de vacunación en el sector comercial, en eventos deportivos y otros espacios, pero de forma posterior se comenzarán a requerir conforme vaya avanzando la cobertura de vacunación en los grupos sociales, especialmente entre los jóvenes.

“Si hay o no una aplicación o una medida del Gobierno Federal, qué bueno, a mi me interesa que los jóvenes de Coahuila se vacunen y que todos seamos copartícipes, corresponsables, de que nuestros hijos se vayan a vacunar y si quieren salir que se vacunen, si quieren entrar a uno de estos espacios, no hay otra forma de control, pero en lo que tenemos público, local, aquí solamente entra nuestro marco jurídico y los reglamentos municipales, en los cuales están todas las alcaldesas y alcaldes de Coahuila”, dijo Riquelme Solís.