Miles de brasileños salen a la calle para manifestarse en favor del voto impreso auditable

Miles de brasileños se movilizaron en varias ciudades para reivindicar el voto impreso auditable como complemento del actual sistema de votación electrónica y en apoyo al presidente, Jair Bolsonaro, principal abanderado de ese cambio.

Las mayores concentraciones en las horas de la mañana tuvieron lugar en Río de Janeiro, donde fueron ocupadas varias cuadras de la emblemática Avenida Atlántica en la icónica playa de Copacabana, y en la Esplanada dos Ministerios, en el centro administrativo de Brasilia, la capital.

En la céntrica Avenida Paulista de Sao Paulo, considerada el corazón financiero de Brasil, se realizó otra masiva concentración al final de la tarde y tuvo un pronunciamiento en directo, a través de una pantalla gigante, del propio Bolsonaro.

"Quiero felicitarlos por la iniciativa de ir a las calles y luchar por libertades y por elecciones limpias. Es solo un derecho de ustedes y una obligación del Estado proporcionar el conteo público de los votos, que se presenten como auditables", declaró Bolsonaro en un mensaje en vivo desde Brasilia.

El líder ultraderechista, que vive su peor momento de popularidad desde que asumió el poder, sigue empeñado en que el Congreso apruebe una enmienda constitucional para implementar las papeletas como complemento al sistema de urnas electrónicas que rige desde 1996.

El proyecto, que está en manos del Congreso, pretende que el voto que cada elector registra en la pantalla de la urna electrónica sea también impreso en papel y depositado en una urna de metacrilato.

La idea del mandatario es que, en caso de sospechas de fraude en el actual sistema, algo de lo que está absolutamente convencido, aunque asegura no tener pruebas, los sufragios puedan ser contabilizados manualmente.

"Nadie es dueño de la verdad y una elección limpia y democrática es con el voto impreso en el papel. Es la continuidad de la democracia y la voluntad del pueblo tiene que prevalecer. No entendemos por qué ellos no quieren la transparencia del conteo público de los votos", aseveró Bolsonaro.

Con carteles con mensajes como "Elección transparente", "Elección democrática", "Voto auditable ya" y portando banderas y camisetas de la selección brasileña de fútbol, la mayoría de manifestantes realizaron concentraciones también en otras ciudades de Sao Paulo y en estados como Espírito Santo y Minas Gerais (sureste).

De igual manera, se reportaron movilizaciones en Paraná y Río Grande do Sul (sur), Paraiba, Piauí, Alagoas, Maranhao, Sergipe, Bahía y Río Grande do Norte (noreste), Mato Grosso do Sul (occidente), Goiás (centro) y Amazonas, Roraima y Pará (norte).