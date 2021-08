Hace más de 50 años que tenía siete años

Tenía entre 7 y 8 años cuando vestí oficialmente mi primera camisa, la del Necaxa Jr., eran tiempos de euforia deportiva por la proximidad de los Juegos Olímpicos del 68 y del Mundial de futbol México 70, en la radio se escuchaban los Beatles, los ídolos nacionales Enrique Guzmán, Angélica María, Alberto Vázquez, lagunero por adopción y convicción, César Costa y del argentino Leonardo Fabio, para unos cuantos se escuchaban las voces del canto nuevo y la protesta ante la dictadura franquista, Joan Manuel Serrat protestaba porque no se le permitía cantar su canción ganadora, La la la la, en el festival de Eurovisión, que finalmente cantó Masiel en español, Frank Sinatra deleitaba a los enamorados con “Extraños en la noche”, yo era feliz con el ascenso del Laguna, los juegos allá por las vías del ferrocarril en La Constancia nos hacían sentir en el entonces joven Estadio Azteca, el San Isidro o El Revolución, así fui invitado al Necaxa Jr. en donde fui colocado en la lateral izquierda, recibí mi uniforme que nada tenía que ver con el de los entonces electricistas, era una camisa de juego azul marino y de cuello blanco que a la primer lavada perdió notoriamente su color, fui insistente apoyado por mi querida Pilarica Prieto con mi tío José Luis hasta que me compró en Deportes Román mi primer par de zapatos de futbol los que iba y contemplaba una y otra vez en el aparador, eran con dos rayas a la manera de la marca Adidas, de piel, suelas y tacos de baqueta los que boleaba aunque jugáramos en tierra, la noche previa al partido del estreno doblé con mucho cuidado mi camisa, ordené mi short, ambos me quedaban muy grande, fuimos hasta una cancha al entonces casi final de la avenida Juárez ubicada en lo que hoy es un McDonalds, fue una noche muy larga, ansiaba vestir aquella humilde camisa y short, la porté con orgullo y si no fuera porque como dice el titulo de esta columna que esto paso hace más de 50 años la seguiría cuidando como lo hice, después he recibido varios uniformes, profesionalmente mi amada camisa del Santos Laguna, por cariño y convicción la del 60 aniversario del Club América con el número 3 de Miguel Ángel Cornero que me regaló mi querido Raúl “Acapulco” Herrera, muchas de amigos de otros equipos y excompañeros de Santos Laguna, la de mis Irritilas de San Pedro y apenas el jueves pasado la de mi querido Atlético Perejil, este último un equipo de entrañables amigos hermanados por nuestro paso por Santos Laguna.

Hoy las camisas de juego se cambian con facilidad, algo difícil en esos tiempos de los que les hago referencia, las camisas de juego no se comercializaban, lo más que podías era encontrar escudos de los equipos locales, en lo personal siempre anhele una camisa de mi querida Ola Verde del Laguna. En alguna ocasión en casa de mi entrañable Alfredo Tena me mostró una cantidad limitada a pesar de una enorme cantidad de partidos nacionales e internacionales de camisas de juego cambiadas con notorios como Pelé, Beckenbauer, Maradona, Chinaglia, de ese tamaño era su convicción del cariño por sus colores. Se que es difícil que esta columna llegué a ser leída por las jugadoras de la selección olímpica de softbol y que esta parte de mi vida que les comparto pueda parecer cursi o ridícula o fuera de época, pero los colores que vistes se respetan, estos colores les dieron la posibilidad soñada por muchos de participar en juegos olímpicos, situación que tal vez haya sido muy difícil en su lugar de residencia. Por otro lado, la selección olímpica de futbol continúa avanzando, por cierto, disciplina siempre señalada por sus apoyos, y vistiendo la marca oficial de la delegación, la "menor" en el papel enfrentará a Brasil en semifinales después un abultado marcador de 6-3 ante Corea mientras la "mayor" disputó anoche la final de la copa oro ante los EEUU. ¡Hasta la próxima!