Gana el 'Sí' en Consulta Popular; registra poca participación

La consulta sobre castigar o no hechos del pasado fracasó por la baja participación de la población, porque requirió un gasto de 522 millones de pesos y porque abrió un nuevo frente entre las autoridades electorales y representantes de Morena.

El primer ejercicio de democracia participativa en el país tuvo una afluencia de entre 7.07 y 7.74 por ciento de los 93.6 millones electores convocados, esto es, alrededor de 7 millones de ciudadanos; pero esa participación quedó lejos del 40 por ciento necesario para que el resultado de la consulta obligara a emprender acciones legales. De los participantes, un 97 por ciento votó por que "Sí" se tomaran medidas para esclarecer decisiones políticas del pasado. Aún no se había dado a conocer el reporte de casillas instaladas cuando representantes de Morena ya acusaban al Instituto Nacional Electoral (INE) de la escasa presencia de ciudadanos en la consulta popular.

"La campaña institucional del INE nadie la vio y la que sí vimos fue la contracampaña de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes se empeñaron en decir que la consulta no es contra los expresidentes", planteó Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE.

De gira en Nayarit, el presidente Andrés Manuel López Obrador no acudió a votar y su esposa reprochó que no pudo votar al no haber casillas especiales para ciudadanos en tránsito.

En Torreón ayer se registró muy poca afluencia de ciudadanos en la Consulta Popular. En un recorrido por las mesas receptoras que se instalaron, se observó muy poca gente participando, principalmente adultos mayores y jóvenes que manifestaban su entusiasmo de que este ejercicio democrático no sería solamente un derroche de más de 500 millones de pesos, sino convencidos de que se podría generar un cambio en el país.

Se instalaron 182 mesas receptoras en el distrito 05 y 192 en el 06. La Consulta Popular 2021 se llevó a cabo sin incidentes graves en Torreón, Matamoros y Viesca, donde se registró un buen comportamiento de parte de los observadores electorales; 187 se registraron en el distrito 05, y 138, en el 06, que limitaron su función a la de vigilar el proceso.

Por su parte, en Gómez Palacio la desinformación, escasa promoción y desconocimiento de la ubicación de casillas provocaron la escasa participación de ciudadanos en la Consulta Popular 2021 en esta ciudad. En el Distrito 02, con cabecera en Gómez Palacio y que comprende 10 municipios, como Tlahualilo, Mapimí, San Pedro del Gallo, Indé y El Oro, entre otros, se instalaron 652 casillas, entre básicas y contiguas, con un listado nominal total de 334 mil 656 votantes.

Joaquín Ávalos, ciudadano que acudió a la casilla ubicada en el Colegio de Bachilleres del Estado de Durango (Cobaed), dijo que se tardó una hora en poder ubicar su casilla, pues andaba caminando y preguntando a varias personas que le dijeron desconocer dónde estaba la casilla de esa colonia. En Ciudad Lerdo se vivió una jornada de votación atípica, donde las calles lucieron desoladas, al igual que las casillas instaladas para la Consulta Popular.