Consulta Popular registra una participación ciudadana del 7.74%, señala el INE

r2d2solis

Hoy, 9:36 pm

publicado por: Antonio Solis

Se buscaba alcanzar el 40% del padrón electoral si muy apenas se alcanzo el 50% en la ultima votación, entonces aunque ganara el "SI" será como si ganara el "NO" servirá para tener un censo del voto duro de morena, quizás también para el gobierno federal ya no tenga responsabilidad de perseguir a las administraciones pasadas y no exhibir su incapacidad de llevarlos a juicio y castigarlos por su corrupción, aunque a todas luces si se tienen pruebas en contra de alguien se debe de denunciar y perseguir, al final de cuentas es solo pan y circo pero ya se termino el pan.

replyresponder thumb_up 4 thumb_down 3