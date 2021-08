Testimonios de libertad editorial

El dos de mayo del 2019, Manuel Bartlett, recién nombrado director general de la CFE, publicaba su último artículo de "opinión" en El Universal, titulado "12 años de libertad", para poder concentrarse en su nueva encomienda.

En su despedida agradecía al Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y Director General de este periódico los doce años de libertad editorial como articulista del área de opinión y concluía expresando: "Narramos así, el crecimiento imparable del movimiento popular nacional encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que establece un nuevo régimen apoyado en un triunfo sin precedentes en el México contemporáneo. Todo esto queda en los archivos de este diario, tanto físicos como virtuales, a través de su formidable portal de internet.

Además, agregó: "En este recorrido de oposición abierta a los gobiernos, a los presidentes, sus colaboradores, sus diversas acciones, nunca tuve la menor censura, ni siquiera alguna expresión de crítica, de parte de El Universal, en 12 años". Este último párrafo se refería a cómo tuvo libertad absoluta cuando asumió una postura crítica frente a los presidentes Calderón y Peña Nieto.

A su vez, he tenido la costumbre de leer la columna de opinión de Martí Batres desde el cinco de enero del 2016, cuando publicó un artículo titulado "El verdadero debate", e incluso, hace unos días, el dieciséis de julio pasado publicó aquí mismo "La dictadura mediática", criticando la postura de quienes como parte de la prensa interpretamos lo acontecido últimamente en Cuba como represión, tomando en cuenta que en el mismo espacio dentro de este periódico, un día después yo publiqué mi artículo titulado "Pobre Cuba, atrapada en la cápsula del tiempo".

Lo anterior muestra que, en la misma sección, Opinión, tuvimos cabida dos visiones antagónicas de un mismo tema, por demás sensible y cada quien tuvo derecho a expresar su personal punto de vista.

A su vez, desde el 2015 leo en El Universal los artículos de Alejandro Encinas, quien el veinte de julio pasado publicó su artículo titulado "Revolución y democracia" que analiza la situación política de Nicaragua, hoy sumida en graves problemas. El análisis fue realizado por Encinas con total objetividad y una postura totalmente democrática.

A partir de estos tres ejemplos, de colaboradores muy cercanos al presidente López Obrador, quiero dejar testimonio de la apertura que El Universal ha manifestado a lo largo de los años permitiendo que se expresen todas las posturas ideológicas y políticas para ofrecer a sus lectores diferentes ángulos, para que cada quien forme su opinión personal respecto a los temas que hoy marcan tendencia en la agenda pública.

Yo firmé esta carta que publicamos los articulistas de la sección de "opinión" de este gran diario con mi profundo reconocimiento a la libertad que yo también he recibido en El Universal desde que me inicié publicando un blog en el año 2011. En estos diez años jamás he recibido una indicación respecto al tratamiento de mis temas y contenidos de mis publicaciones y mucho menos una sugerencia, recomendación o llamada de atención.

Por tanto, es importante entender ¿Cuál es realmente el conflicto que molesta al presidente frente a los medios de comunicación?

La actitud crítica de la prensa es la misma que enfrentaron todos los gobiernos en estos últimos 20 años. Sin embargo, el gran cambio ha sido que las expectativas ciudadanas generadas por el candidato López Obrador no han cristalizado en acciones de gobierno que resuelvan los graves problemas nacionales ahora que él es responsable del Poder Ejecutivo.

Por tanto, la actitud presidencial frente a la prensa incómoda no tiene sustento y ésta no debe ser considerada un adversario. La prensa no forma parte de ningún complot contra el presidente y El Universal es una tribuna donde el ejercicio de opinión es plural y se da en completa libertad.

