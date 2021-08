Consejos para sus vacaciones

Llegaron las tan esperadas vacaciones, con la problemática este año y el pasado, que tenemos la pandemia del SARS-COV 2 (COVID 19), La OMS la acaba de declarar el virus como una infección endémica, esto significa, que tenemos que vivir con esta amenaza, como cualquier otra enfermedad. Las vacaciones son muy necesarias, para Ud. Y su familia, para su salud en general, darse este espacio. Como dicen, nada nos llevamos solo lo que vivimos en experiencias. Pero debido a esta enfermedad COVID 19, tenderemos que poner más énfasis en nuestros cuidados de prevención. La prevenciónes uno de los puntos más importantes en nuestra vida, así como lleva su automóvil (si viaje en él) a su revisión, le recomiendo tener la precaución de efectuar lo mismo con su salud bucal y general. Antes de salir, acuda con su odontólogo, para prevenir cualquier problema que se le pueda suscitar, además de estar en contacto mínimo cada 6 meses con el profesional. Recomendaciones: lleve un paquete pequeño de aditamentos de higiene bucal, hilo, cepillo, agua embotellada, chicles sin azúcar...

SU SALUD ORAL

[Viene de la página 13]... Estimula el flujo de saliva también, durante el tiempo que usted no pueda cepillarse (no lo sustituye). Y los efectos aerostáticos que causa el avión y la carretera también nos ayuda. Si su viaje es largo, procure llevar medicamentos de emergencia como son: analgésicos, antidiarreicos, antibiótico, (con previa receta de su odontólogo, o su médico) enjuague bucal que contiene clorhexidina al 12 por ciento, de marca reconocida, lo puede conseguir en tiendas o farmacias de servicio, este es muy útil en caso de aftas, irritación de garganta, problemas gingivales, infecciones bucales, o algún inicio de problema gripal o faríngeo, sobe todo actualmente, si usted estuvo en un lugar donde hubo mucha gente, es bueno tener la prevención de hacer este enjuague en tipo gárgaras, durante un minuto para evitar se vaya al tracto digestivo los virus o bacterias patológicas que pueda traer. Solo es preventivo, esto no lo va a curar. Procure no estar expuesto mucho tiempo en lugares con personas que no tienen cuidado, el uso del cubrebocas sigue siendo muy necesario. En las vacaciones aumenta el desorden alimenticio, falta de higiene oral, excesivo aumento de alimentos ricos en carbohidratos, azúcares, puede tener sensibilidad, le recomendamos también llevar una pasta de dientes que contenga nitrato de potasio es muy recomendable para la sensibilidad. Recuerde cuando menos en la noche ponga atención a su higiene bucal. Si estando de vacaciones tiene algún percance de salud odontológica, comuníquese con su odontólogo de su localidad, muy posiblemente él conoce algún odontólogo capacitado y ético de donde usted se encuentra. La familia odontológica afiliada a la Asociación Dental Mexicana, (en todas las ciudades hay Colegio de Cirujanos Dentistas) o al International College of Dentistry sección México, conocemos expertos a nivel nacional incluso internacional. Así mismo prevenga con su médico local, preguntarle por algún médico de confianza a donde va. Cualquier síntoma, repórtelo inmediatamente. Cuide donde y que coma. Recuerde que actualmente es más importante cuidar nuestro sistema inmune, no caer en excesos de alcohol, falta de sueño, mala alimentación, hasta los más sanos pueden caer. Un gran porcentaje de personas utilizan guarda oclusal, (protector bucal) férulas, o aparatos removibles, en cuanto este punto, procure llevarlo en su cajita donde lo guarda, ya que si lo deja suelto en el veliz se puede romper, recuerde siempre revisar que no se quede en el hotel, al quitárselo no lo ponga en un pañuelo desechable, es muy común olvidar y tirarlo. Cuide que su guarda o aparatología removible no lo deje en el hotel, es muy común, cosas de la vida diaria. Felices Vacaciones, si en algo le puedo apoyar con gusto lo haré.