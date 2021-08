Mal inicio de la primera consulta popular de la historia

Hoy tendrá lugar la primera Consulta Popular Nacional en la historia de México, después de casi 3 años en que el presidente López Obrador habló de juzgar a los cinco presidentes que lo antecedieron, y que alguno(s) podrían terminar en la cárcel. Eso no lo decidirá la Consulta sino el Poder Legislativo, la Fiscalía. El problema central de la Consulta es que la pregunta a la que deberán responderlos ciudadanos: SI ó NO" en todo el país, es totalmente confusa.

Mal comienzo, como la propuesta del presidente López Obrador no fue aprobada como la envió el Ejecutivo a la Suprema Corte por no estar dentro de lo que marca la Constitución que no establece juicio a expresidentes. De manera que la nueva redacción, a la que los mexicanos tendremos que responder es totalmente confusa. Para mayor confusión, López Obrador afirmó que si tuviera que votar lo haría por el NO.

La revista The Economist afirmó que la pregunta del domingo es como si la hiciera Cantinflas. Aunque la verdad de las cosas es que Cantinflas las hacía más claras y la respuesta le permitía seguir adelante. Mal comienzo para la Primera Consulta Popular en México este domingo 1º de agosto

De acuerdo con diversos analistas tiene posibilidad de ganar la respuesta afirmativa a la pregunta. Es claro que la manipulación es la política del Presidente López Obrador, pero, según las encuestas la mayoría de los mexicanos se inclinaría porque se lleve a uno o a varios presidentes a la cárcel. Aquí está el segundo problema: Quien decide si se juzga o no se juzga es la Fiscalía General de la República, por la Consulta puede ser influido pero no obligado a juzgar o emitir un juicio de acuerdo con la voluntad expresada por la Consulta en las urnas. Podrían iniciarse uno o varios juicios pero eso sería decisión del Poder Judicial, es decir, la Consulta no decide que un expresidente sea juzgado y vaya a la cárcel. El presidente ha mentido y manipulado al afirmar que la Consulta definirá quién irá a la cárcel. NO, quien definirá será la Fiscalía General después como resultado de un juicio López Obrador ha dejado casi borrada la presunción de inocencia que se mantiene hasta en tanto no haya un resultado positivo del juicio. Es decir hasta que el Poder Judicial declare "culpable". Este es un tema del que poco o casi nada se ha hablado... Por cierto que el Poder Judicial no está obligado a juzgar por el resultado de la Consulta, podría iniciar una investigación pero no un juicio.

La otra cuestión importante es el número de votos en la Consulta Popular: Se requiere la participación del 40 por ciento de los Votantes del padrón electoral para que la resolución de la votación, sea vinculante, es decir algo más de 37 millones de votos. Comparativamente hay que recordar que AMLO ganó la elección con 30 millones de votos. Presumiblemente será difícil llegar a los 37 millones. Habría que recordar que la elección presidencial es la que tiene el mayor número de votos, la intermedia tiene siempre mucho menos votos. Lo que no sabemos es con qué número de votantes terminará la Consulta.

Son previsibles choques, iniciados por el presidente López Obrador quien ya se queja de que no se promovió la Consulta lo suficiente, y el Instituto Nacional Electoral responsable de la Consulta Popular.

Con las urnas instaladas en todo el territorio nacional, se agrava el problema porque la pregunta a la que los votantes deberán responder con un SI o un NO, es totalmente confusa. Los votantes esperarían claridad en la pregunta a la que habrán de responder, este domingo 1º de agosto.