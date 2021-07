Celebran festival de break dance 'Hak Jam' en el Bosque Venustiano Carranza

En diciembre de 2020, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) anunció que el breakdance se contemplaría como disciplina deportiva para los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto provocó un hito en todos los rincones del mundo donde se practica el breaking (como originalmente es nombrado por parte de los b.boys o bailarines), pues este baile forma parte de la subcultura urbana del hip hop, la cual tiene gran influencia en todo el orbe.

El breaking surgió en las calles de Nueva York a finales de los años sesenta y a principios de los setenta.

Después se desarrolló a tal grado que ya en los años ochenta era una disciplina reconocida por los medios de comunicación. Incluso, en 1984 se publicó la película Breakin’, filme dirigido por Joel Silberg que trataba de hacer una aproximación al tema.

Entonces los medios comenzaron a llamarlo break dance, un término comercial para adecuarlo al consumo de masas, aunque su nombre real es breaking y el bailarín que lo práctica es conocido como b.boy o b.girl.

En esta disciplina, La Laguna tuvo notable auge a finales del siglo XX. A la par que el grafiti y el rap, el breaking también captó el interés de jóvenes entusiastas por encontrar formas de expresión alternativas a las tradicionales. Por supuesto que el primer escenario fueron las calles, pero entonces un grupo de b.boys locales encontró en el foro del Bosque Venustiano Carranza un espacio idóneo para su baile urbano.

Hak Jam 2021

Es precisamente en honor a la importancia histórica de este lugar que, durante este fin de semana se realizó el Hak Jam Fest 2021, evento organizado en el foro del Bosque Venustiano Carranza. Fueron dos días de mucha actividad, bailes y acrobacias, en el que cerca de 100 artistas de México, Estados Unidos y Perú mostraron su destreza sobre el suelo.

El lagunero Víctor Guerra, mejor conocido como B.boy Mafya, artista con 20 años de trayectoria y quien fungió como organizador del evento, narró algunas escenas de la historia del foro del bosque y su relación con el breaking.

“Nosotros le llamamos el ‘Templo de los b.boys’. Yo pertenezco a mi crew original, que es de aquí de Torreón, que es ACME Crew. Nosotros empezamos y siempre estábamos aquí entrenando. Nosotros salimos a competir y dimos a conocer mucho ese nombre desde el 2003 hasta 2007”.

El grupo, conformado por bailarines solía entrenar en el foro de lunes a sábado. Su disciplina era tal que el nombre de ACes como el reconocido B.boy Gato, además de B.boy Chino, B.boy Loco, B.boy Oliver, B.boy Zeus, el propio B.boy Mafya, entre otros, ME Crew fue reconocido por la comunidad hip hop de la región.

Ahora, algunos de los integrantes de ACME Crew optaron por otro tipo de vida, pero otros como B.boy Mafya, se quedaron en el foro para transmitir la pasión del breaking a las nuevas generaciones. Aunque el lagunero vivió un tiempo fuera de la región, en 2017 regresó con la convicción de seguir practicando y compartiendo su gran pasión.

“Se pretende que este foro, el teatro del pueblo, que a lo mejor en un futuro sea beneficiado con un proyecto más grande y que lo restauren todavía más chido. Que haya clases de hip hop, de todo: breakers, dj, mc y grafiti, involucra muchas cosas en cuestión de arte. Es como nuestra idea de que este espacio sea un espacio urbano”.

Es precisamente con esta filosofía que surge el festival Hak Jam, el cual ya tuvo una primera edición efectuada hace dos años en Los Ángeles, California. El lagunero afirma que el nombre es un término empleado en su actual colectivo, Kadetes del Toke.

“Hak significa muchas cosas, como ser libre. A veces sigues reglas, nos ponen reglas, hasta en el breaking nos ponen reglas. Entonces nosotros decimos: ‘¿por qué tenemos que seguir esas reglas?’. Simplemente nos empezamos a burlar. Antes no teníamos técnica al bailar, entonces bailábamos mal, como que no teníamos ese estilo ni el flow y pues después nos reíamos de eso, descubrimos que reírte de ti mismo era divertido y en la pista lo mostramos y nacía algo natural. Es como mucha libertad, ridiculizarte sin que te dé pena, sin pensar lo que los demás dicen”.

B.Boy Mafya también reflexiona sobre la incursión del breaking en los Juegos Olímpicos de París 2024. Considera que se trata de un salto muy grande esta disciplina nacida en las calles. La competencia olímpica significa más auge para los b.boys que lleguen a participar.

“Hay un comité, que es la Federación Mexicana de Baile Deportivo, ya hay como un grupo, que también son b.boys, que están conformando todo esto. Incluso, uno de los jueces que traemos aquí, que es B.boy Cirujano, él ya fue a China al primer Mundial de Breaking y quedó entre los primeros 60 lugares de todo el mundo. México tiene nivel, tiene potencia, está bueno, pero falta un poco más de apoyo, que la gente crea más en lo que estamos haciendo. Ya está ese comité. Se atravesó lo de la pandemia y se ha pospuesto por muchas cosas, pero ahorita mucha gente ya se está preparando para eso”.

El lagunero finalizó comentando que todo aquel b.boy o b.girl que aspire a participar en los próximos Juegos Olímpicos, deberá entregar el doble de esfuerzo y tener el doble de disciplina, pero ya no sólo se tratará de un concurso de expresión artística, sino de una competición entre atletas.

Visita desde Houston

Además, el festival Hak Jam Fest tuvo como jueces a bailarines de talla nacional e internacional. Ejemplo de ello es José Cárdenas, originario de Houston, Texas, e integrante del colectivo Renegade Rockers de California, quien por primera vez visitó Torreón para formar parte del jurado en este evento.

“Yo empecé a bailar en Houston. Eso me captó la primera vez, pero cuando ya había pasado de moda (porque antes era nomás una moda) y no sabía que existía una cultura. Un amigo me llevó a un centro comunitario. Yo antes estaba en muchas cosas y cuando tienes ticket de menor y los papá no lo pueden pagar, tienes que hacer trabajo comunitario. Firmé para ir a ese hogar y ahí todos bailaban, hacían graffiti y todo”.

Cabe recordar que el Hak Jam se realizó de forma simultánea con el Laguna Wild Style, un festival de graffiti que se encargó de dar vida a los muros de la antigua piscina del Bosque Venustiano Carranza y a las gradas del foro.

Cárdenas comentó que en la escena norteamericana, muchos de los b.boys más competitivos tienen ascendencia latina. La comunidad latina tiene un 70 por ciento de presencia dentro de las competiciones de breaking. Aunque Cárdenas considera que aprender a bailar en Estados Unidos sí es distinto a aprender a bailar en otra parte del mundo.

“Quisiera decir que si lo amas y lo quieres, hazlo al máximo. No busques excusas, aunque te diga alguien que este vale no es nada. Te lo digo de experiencia. Mi mamá estuvo sola, esto nunca me trajo dinero y no le pude dar todo. Así que tienes que entender que hay una diferencia entre un artista y alguien que nomás vive la vida como una persona normal. Tengo once años bailando y aprendí esa lección de pasión, porque una pasión es algo que no tiene valor, nadie le puede poner un número”.