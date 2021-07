Representante de Morena señala que el INE quedó a deber en la difusión de la consulta popular

El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, anticipó que el INE quedó a deber en la difusión de la consulta popular, con una campaña bastante pobre, pues consideró que los consejeros siempre estuvieron en posición de berrinche al realizarla de mala gana.

En víspera de la consulta impulsada por el presidente López Obrador, recordó las quejas de los ciudadanos que se realizaron por medio de redes sociales sobre el sistema de búsqueda de casillas, "entre el 15 y el 16 de julio el sistema debió haber funcionado correctamente, sin embargo fue hasta el 21 de julio que algunos ciudadanos lograron conocer el lugar donde deben acudir para ejercer su derecho. El INE no está haciendo la tarea, ni la quiso hacer nunca".

La Consulta Popular es un tema más de corte sociológico, con una profundidad que va en la idea de que la gente participe en algo que ha sido un sentimiento generalizado: el saqueo o las deudas que los ex presidentes tienen con la población.

"Muchas personas quisieran expresarse para manifestar su inconformidad desacuerdo desánimo en contra de esos gobiernos que saquearon durante tanto tiempo el país", comentó.

Gutiérrez Luna dijo estar de acuerdo con que las fiscalías realicen las investigaciones y se deslinden responsabilidades, sin embargol.

Explicó que de obtener la aprobación de la población, como resultado inmediato de la consulta se deberán activar algunos mecanismos que pudieran ir desde comisiones de la verdad hasta otro tipo de denuncias, así como también las autoridades que posiblemente están indagando algunos de estos asuntos deberán dar alguna respuesta e informar sobre los avances.

El diputado reconoció que se deben mejorar tres aspectos de la consulta: el momento, la difusión y la pregunta. El momento: que fuera en simultáneo con una elección constitucional; la difusión: el INE es el único autorizado para difundir esta consulta, tiene que llegar a 94 millones de mexicanos que es el potencial de votantes en 17 días.

"Esto no se logró. La campaña que ha hecho el INE me parece bastante pobre, de poca penetración"; y la pregunta: "ciertamente puede ser ambigua la pregunta, pero no perdamos de vista que esto se hizo para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ese es el propósito. Estos expresidentes se encuentran inmersos en esa parte de la pregunta que dice 'actores políticos del pasado'".