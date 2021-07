En tus marcas

Mucho se ha dicho en el cierre de esta semana sobre lo realizado por las “paisanas” de softbol al dejar sus uniformes en la basura de la Villa Olímpica, la realidad es que no podíamos esperar algo distinto de 14 féminas que no viven ni radican en nuestro país y que seguramente ni lo conocen, incluso muchas de ellas no hablan español, el error radica en llevar atletas que no fueron formadas deportivamente en nuestro país y que no saben cargar con el peso de los colores de nuestra nación.

Dicho esto, sería bueno platicar de esos miembros del atletismo que han tenido esa doble nacionalidad, algunos dejando todo por nuestro país y unos pocos por conveniencia. Sin duda, el primero que tendríamos que mencionar es Arturo Barrios que consiguió todo en la pista corriendo por nuestros colores, incluso un récord del mundo en los 10,000 mts. con 27:08:23 en el lejano 1989, Barrios Flores se nacionalizó por Estados Unidos el 16 de septiembre de 1994 ¿Qué día no? Intentó representar a las barras y las estrellas en Atlanta 1996 en la prueba de maratón, pero una lesión en el selectivo lo dejó fuera, por México tuvo dos Juegos Olímpicos: Seúl 1988 y Barcelona 1992. Olga Ávalos Apple, de Durango, medalla de oro en maratón en los Juegos Panamericanos de la Habana en 1991, el 25 de febrero de 1994 cambió su lealtad por la de Estados Unidos y estuvo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en su currículum varios campeonatos nacionales por el país vecino del norte, alguna vez ganadora del Maratón Lala en 1992. Diego Estrada Constantino, nacido en Chilchota, Michoacán, representó a México en los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres ocupando el lugar 23 en los 10,000 mts. Al terminar determina que su futuro no promete mucho en México y decide portar los colores de Estados Unidos, Estrada jamás volvió representar una nación, en este momento es muy activo en maratones majors pero con la nacionalidad “gringa”. Leo Manzano, nacido en Dolores Hidalgo, Gto. en 1984 fue medalla de plata para Estados Unidos en los 1,500 mts. en Londres 2012, ese día en el festejo usó las dos banderas, la de verde, blanco y rojo y la de las barras y estrellas, ese hecho molestó a Nike y le retiró su patrocinio, pero el jamás negó sus orígenes, incluso datos proporcionados por el estadista Luis Pineda a los 17 años representó a Coahuila en una Olimpiada Nacional y en un campeonato de primera fuerza sin grandes éxitos. Dos atletas formados deportivamente en Estados Unidos y que jamás han dejado el uniforme de México en una bolsa son Laura Galván y Juan Joel Pacheco. Galván Rodríguez desde muy pequeña siempre estudió en escuelas del otro lado, pero siempre ha decidido correr por nuestro país, llegando incluso a ser medallista panamericana en Lima 2019. Pacheco Orozco aunque tiene un inicio en la Laguna es por todos sabido que su formación tanto académica como deportiva fue en Arizona, y estamos a una semana de verlo en sus primeros Juegos Olímpicos y en su palmarés ya tiene una medalla panamericana, ¿saben una cosa? sus uniformes de selección nacional tienen un lugar especial en la sala de casa de sus papás, con eso creo que defino todo. La lista podría seguir, Brenda Martínez también olímpica en 2012 en 800 mts., Pol Benavides en Garrocha nacido en Chihuahua, Rogelio Sanz en Salto de Longitud alguna vez decidieron ir a buscar otros horizontes con el vecino ante la promesa de una beca deportiva y donde estudiar. Representar a tu país siempre será un orgullo, no podemos caer ese famoso dicho de “es un orgullo ser mexicano”, pero sí lo es, me quedo con las palabras del entrenador de futbol Luis Fernando Tena previo a la final varonil en Londres 2012 y pelear la medalla de oro: “No hay gloria más grande para un deportista, que cantar su himno nacional con la medalla lograda colgada al cuello”. ¿No lo crees así? 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste