Aunque se anunció con bombos y platillos la reanudación del Operativo Alcoholímetro en Torreón, el aumento dizque en la vigilancia de parte de los agentes de tránsito y vialidad para detectar a conductores ebrios, a los correlones y también a los irresponsables que conducen pegados al celular, los accidentes automovilísticos en la ciudad parecen haberles ganado a las autoridades, ya que subieron un 60 por ciento en comparación con el primer semestre del año y la mayoría de ellos, relacionados con el alcohol. Y aunque esto ha derivado en mayores ingresos para las arcas municipales, ya que la recaudación por las multas viales también se incrementó y vaya que sirven de mucho en estos últimos meses, lo grave es que siguen los percances; ahí están como muestra el periférico y la autopista Torreón-San Pedro.

Llama la atención que pese a las preocupantes cifras no se modifique la estrategia operativa en Tránsito y Vialidad, donde los elementos siguen de "cacería" feroz y como si fueran ciertos los rumores de que, como prioridad, deben cubrir ciertas cantidades de sanciones diarias a automovilistas o son amonestados. Nuestros subagentes, disfrazados de torreta silenciosa, nos comentan que los números dan ciertas lecturas. Lo que tampoco se explican algunos mal pensados es cómo tras los graves incidentes lo único que prolifera son los antros y bares que cierran a la hora que quieren, no respetan los decibeles permitidos de ruido, olvidan las medidas sanitarias y despachan alcohol a diestra y siniestra, mientras se hacen los que la Virgen les habla cuando de responsabilidades se trata.

************

Varias alcaldesas y alcaldes que no pudieron reelegirse y a los que ya se les acabó la liana para seguirse columpiando de la ubre presupuestal están que se comen las uñas, pues, como lo habían anticipado los subagentes, disfrazados de auditor "a modo", la Auditoría Superior del Estado los mantiene "en la mira" por las observaciones emitidas en su momento a sus respectivas cuentas públicas, las que de plano no solventaron y hasta les hicieron "fuchi". Aunque los delitos cometidos contra el erario, o lo que es lo mismo, las "travesuras financieras", no prescriben al dejar el cargo, los bien enterados en estas lides señalan que algunos casos, por la dimensión de las pifias cometidas, pudieran resultar en la inhabilitación o cárcel para los funcionarios públicos responsables de haberse engolosinado. Hay de todo, como el caso de falta de registros contables en la administración municipal de Matamoros, a cargo del morenista Horacio Piña, que, dicen, verbalmente "concesionó" servicios como el de grúas para todos los servicios de arrastre de vehículos de manera que se llevan hasta los carritos de paletas; también hay nómina abultada y ausencia de informes financieros de eventos como la feria en San Pedro, donde todavía manda la alcaldesa panista Patricia Grado, con su fuerza aérea también bastante robusta; y en el caso de Torreón, nada más del ejercicio 2018, se le hicieron interesantes observaciones por 371 millones de pesos. Corresponden 189 millones al Simas y 182 al Municipio y relacionados con obras. Emocionados, los subagentes también esperan los datos de algunas administraciones priistas, que no cantan mal las rancheras.

************

Y ya andando en temas municipales, nuestros chismosos subagentes nos reportan que con la entrada del mes de agosto se empezarán a mover las turbulentas aguas de lo que será el arranque del proceso entrega-recepción, con el que se alborotará literalmente el avispero, al empezar a integrarse las respectivas comisiones o enlaces del Gobierno saliente y el entrante. Así, se irá viendo el perfil que tendrá el Gobierno del priista Román Alberto Cepeda, que recibirá nada menos que los asuntos de dos administraciones, la de un año (2018) y la de tres años (2019-2021). Así las cosas, deberán ponerse bien listos los que sean asignados a la recepción de las áreas más espinosas, como Simas, Seguridad Pública, Tesorería Municipal, Servicio Integral de Mantenimiento Vial, Mantenimiento Urbano y Obras Públicas, ya que seguramente tendrán mucho que informar, pero se espera que pongan en esto a gente que le sepa al teje y maneje, no nada más para que vaya a pelar los ojos. Por cierto, nuestros subagentes, que todo lo ven y todo lo oyen, se quedaron perplejos y creyeron que era magia o tal vez obra del Espíritu Santo que durante toda esta semana anduvieron muy activos los trabajadores de la empresa concesionaria del servicio de limpieza PASA, y que en la actual administración quedaron como una especie de "marea verde", limpiando con inusitado afán, como nunca, las principales vialidades de Torreón. Las cuadrillas se abocaron a barrer el bulevar Independencia hasta el periférico y la calle por donde está el aeropuerto, por lo que no faltó el que preguntó: "¿quién vivirá por ahí?", ya que no lo hicieron en los tres años y medio de la administración y estos últimos días se les ha visto muy activos.

************

Dicen nuestros subagentes que por más mensajes que ha enviado el Gobierno de Coahuila a la "Cuatroté" para que ya se ponga las pilas y agilice la vacunación para los grupos de más alto riesgo de contagios del funesto COVID y su temida variante Delta, que ahorita son los de 18 a 29 y 30 a 39 años, éste ni ve ni oye. El meollo del asunto es que la disponibilidad de vacunas sigue siendo el gran obstáculo para darle batalla y frenar el aumento en las cifras de contagios que, aunque al alza, se mantienen controlados en lo que respecta a la hospitalización, pero la cosa no se ve muy bien que digamos de seguir la gente en sus viajecitos vacacionales sin utilizar por lo menos el cubrebocas y el gel sanitizante para que luego no regresen contagiados. Por eso le pidieron al secretario de Salud de la provincia de Coahuila, Roberto Bernal, mayor coordinación y "apapachos" a los de la Secretaría del Bienestar, sin dejar de picar piedra para que luego de las pocas vacunas que han llegado y que se mandaron a los municipios fronterizos se trabaje de cerca con las empresas a las que les están mandando el inmunizante, como las 8 mil 190 dosis Pfizer que llegaron el jueves y que son para 6 industrias.

La cosa es tan preocupante que incluso se lanzó la campaña "Vacúnate" para motivar a los coahuilenses a inocularse, pues va en serio eso de que los certificados de vacunación se pedirán para poder entrar a eventos culturales y deportivos o restaurantes bar (falta ver si también a las dos principales cantinas de la ciudad: el Territorio Santos Modelo y el Estadio Revolución). Por lo pronto, ya se empezó a socializar el tema y organismos empresariales alzaron la mano para hacer promociones y otorgar descuentos a los vacunados y en apoyo a su propia sobrevivencia económica, pues preocupados ven de reojo a los gobernantes vecinos que, a lo fácil, ya anunciaron nuevos cierres comerciales.

************

En el segundo semestre del "Año de Hidalgo", quienes también decidieron apretar el acelerador son los de ventanilla de Alcoholes del Ayuntamiento, ubicada en la planta baja de la presidencia municipal, donde despacha el contador José Luis Contreras Garay, quien ya perdió el control en la emisión de las "constancias de certificación en trámite para la venta de alcohol", documento que no tiene ningún valor legal ni administrativo, que solo busca informar que está en trámite el expediente de algún comercio en espera de su aprobación por la Comisión de Alcoholes, que sesiona "cada venida de obispo" y genera un gran rezago administrativo. El problema actual radica en el tráfico de estas apócrifas constancias que en estricto apego a derecho solo pueden ser solicitadas por los representantes legales de las dos empresas cerveceras que son dueñas de dichas licencias y actualmente esas constancias se emiten como "barajitas" a 500 pesos para que luego cualquier intermediario, mejor conocidos como "coyotes", las venda hasta en mil 500 pesos, lo que representa una merma en los ingresos que tanta falta le hacen a la administración municipal, y con esta medida están más lejos de llegar a la recaudación estatal.