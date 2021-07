Marko Cortés, dirigente nacional de PAN, da positivo a COVID-19

A través de un comunicado, Cortés detalló que desde ayer comenzó con "molestias leves" en la garganta, por lo que se realizó una prueba de PCR, obteniendo el resultado ya mencionado.

Pide a los contactos "estar pendientes de su salud y que se hagan una prueba.

Detalló que se encuentra en aislamiento y bajo supervisión médica.

El pasado 29 de julio sostuvo un encuentro con los diputados federales electos.

Amigas y amigos, ayer por la tarde comencé a sentir algunas molestias en la garganta, me realicé la prueba de PCR y el resultado esta vez fue positivo. Me encuentro aislado, me siento bien, bajo supervisión médica y realizando mis actividades desde casa.

