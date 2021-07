Coahuila expedirá certificados de vacunación contra COVID

Considerando los problemas que presenta la plataforma federal, a través de la cual se expiden los certificados de vacunación para la población que completó su esquema de vacunación contra el COVID-19; Coahuila extenderá certificados a los ciudadanos que comprueben que se aplicaron las dos dosis ó que se vacunaron en el extranjero.

Roberto Gómez Bernal, titular de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, señaló que la plataforma federal que ha implementado para emitir dichos documentos, no es muy amigable y no permite el registro de algunos casos específicos y los cuales no pueden obtener dicho certificado.

Ejemplificó lo anterior, con algunas situaciones de personas que se aplicaron una primera dosis en un lugar y la segunda dosis en un sitio diferente, inclusive refirió que hay casos en los que se vacunaron inicialmente en México y concluyeron su vacunación en los Estados Unidos, e inclusive aquellos casos de coahuilenses que se inmunizaron en el vecino país.

Siendo estos casos que la plataforma federal no acepta estos datos, por lo que una vez que el paciente compruebe que tiene las dos vacunas le van a expedir un certificado; aseguró que tienen una base de datos, pero los casos de Estados Unidos no lo pueden captar, pero el paciente si trae el comprobante y eso lo aceptarán.

“La idea del Gobernador es solicitar certificados a todas las personas que entren a lugares públicos, bueno, primero tenemos que vacunarlos y es lo que estamos haciendo ahorita”, fue lo que manifestó el Secretario de Salud del Estado de Coahuila, durante su visita a la región norte de Coahuila.

El funcionario estatal agregó que la expedición de los citados comprobantes o certificados de vacunación, se realizará en cuanto se tenga a más del 80 por ciento de la población coahuilense vacunada.