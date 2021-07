Acróbata cae de una 'rueda de la muerte' en plena presentación y termina en el hospital

El accidente ocurrió en una feria instalada en Falmouth, Massachusetts, cuando el artista circense Cyrus Nock, de 23 años de edad, estaba por terminar una presentación en la que el giraba montado en un aparato conocido como 'rueda de la muerte' pero cometió un error y cayó desde aproximadamente 6 metros y aterrizó sobre una parte de la estructura de metal de la rueda.

Nock fue trasladado a un hospital en donde le diagnosticaron tres costillas rotas y un pulmón perforado, pero ahora se encuentra en condición estable.

El portal Boston 25 News informó que Nock planea regresar a su hogar una vez que sea dado de alta del hospital, pero aseguró que tiene planeado volver a montarse sobre la rueda de la muerte.

I’m told by member of law enforcement that this is video of a trapeze artist who suffered “moderate injuries” as a result of a fall at the Barnstable County Fair this evening. #boston25 pic.twitter.com/7u5iNFyqFB