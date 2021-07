Observatorio expone vulnerabilidades de proyecto Agua Saludable a director de la Conagua

Bla,bla,bla,bla,no se ataca problema de raiz !!! , flujo de agua por lecho seco del antes Rio Nazas no se considera como solucion real y definitiva para recargar mantos acuiferos y que seria sustentable pues retornarian condiciones climaticas locales para regresar a lo que fue Comarca Lagunera antes de Presas acumuladoras de agua !!!,,,siganle haciendo al pensante y veran como rponto ni siquiera en presas habra agua en poco tiempo !!!!,,,ahi se los dejo de tarea , pero dudo que la hagan !!!,,,,

José Manuel

Hoy, 4:10 pm

publicado por: José Manuel Cano Hernández

todo encaminado a lograr agua limpia para la.laguna, con, No, No y No, nos lleva a nada, así que a colaborar todos juntitos.

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0