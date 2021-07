Policías canadienses arrojan cadáver a la basura, confundiéndolo con un maniquí

Las autoridades canadienses arrojaron por error el cuerpo quemado de una mujer en un contenedor de basura, al confundirlo con un maniquí.

Los policías habían respondido a un llamado de incendio en Québec y creyeron que el cuerpo quemado no era humano, así que lo tiraron en el contenedor de basura de la estación de policía, reporta el New York Post.

Funcionarios de la ciudad de Sherbrooke ya se disculparon públicamente. "Cuando llegaron, los testigos declararon que alguien había prendido fuego a un maniquí de silicona", dijo el jefe de policía de Sherbrooke, Danny McConnell. "Después de las discusiones entre los dos departamentos, se acordó que el maniquí se desecharía en el contenedor en el servicio de policía de Sherbrooke, al que no pueden acceder los miembros del público".

Horas después, el esposo de la víctima presentó un informe de persona desaparecida; el teléfono celular de la mujer fue rastreado hasta la escena del incendio y descubrieron así el error, tras sacar el cuerpo del contenedor de basura e identificar a la desparecida.

Los bomberos dijeron que todavía están tratando de averiguar cómo sucedió la confusión, según la CBC. "Estoy bastante sorprendido por esta noticia y puedo decir que todo mi equipo, todo el departamento, así como los que estaban allí ese día, están en shock", dijo el jefe del departamento de bomberos, Stéphane Simoneau.

A su vez, un patólogo anatómico explicó que un cuerpo humano perdería su peso de agua cuando se quema, explicando cómo podría confundirse con un maniquí quemado. “Si alguien es víctima de una quemadura y la mayor parte del agua se ha ido, entonces no hay nada más que los resultados de la quemadura. No parece una persona normal y no se siente como una persona normal", detalla el doctor Robert Nicholson.