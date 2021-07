Captan a las versiones reales de 'Bob Esponja' y 'Patricio' en el Atlántico

Científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EUA (NOAA), fueron los encargados de captar dicha imagen de las criaturas marinas en video, como parte de una misión de exploración que se realizó desde el día 30 de junio hasta el día 29 de este mes.

La imagen que fue captada por un robot sumergible a mil 885 metros de profundidad en la ladera montañosa llamada Retriever, a 322 kilómetros de Nueva York, muestra a una esponja marina (porífera) en tonalidades amarillas, junto a una estrella de mar rosada, criaturas que debido a sus características no tardaron en ser comparadas con los personajes de Bob Esponja.

Who lives in a seamount under the sea? @oceanexplorer spotted @SpongeBob and Patrick IRL!

But that's not all - this weekend, we’ll show you 5 more amazing finds from @NOAA's latest dives into uncharted waters. pic.twitter.com/TZ4oSLke0p