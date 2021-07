Varane: Ganan todos

Se confirmó lo que se venía especulando. Raphaël Varane vestirá de rojo la próxima campaña y tendrá su aventura en la Premier League. El destino es Old Trafford. Y el objetivo, sin lugar a dudas, es traer de vuelta la liga y competir en la Champions.

Es una operación que beneficia a las tres partes: al jugador y a los dos clubes. Por un lado, Real Madrid necesita hacer caja. Parece que todo lo recaudado va destinado a la remodelación del estadio Santiago Bernabéu. Claro, sin descartar la posible llegada de Mbappé, la cual se haría la próxima campaña. Al Manchester United le sirve porque es un defensor probado que está en la edad de su máximo rendimiento (28 años) y que por el precio, sin dudas sería un gran compañero de Harry Maguire. Y, finalmente, a ‘Rafa’ le interesaba cambiar de aires y sobre todo (según dicen) mejorar en lo económico. Ahora con los Red Devils tendrá un salario casi del doble al que percibía con los Merengues y que junto al de van Dijk, serán los más altos en Inglaterra para los zagueros.

Al central francés le quedaba un año de contrato con los blancos, por ello es que se convierte en una gran jugada para Florentino Pérez, que ingresa alrededor de 50 millones de euros por su cifra. Sin embargo, el desmantelamiento del equipo español preocupa porque su único fichaje hasta ahora (David Alaba) se contagió de COVID-19 y no parece que venga nadie más. Así que el Real Madrid se reforzará con los préstamos que tuvo la temporada pasada: Gareth Bale, Dani Ceballos y Martin Ødegaard.

La defensa del United luce ahora mucho más sólida. Estando los que deberían estar, sin duda sería de las más fuertes del mundo: Harry Maguire, Raphaël Varane, Aaron Wan-Bissaka y Luke Shaw. Un blindaje que no supera los 28 años de edad y que promete, junto al recién llegado Jadon Sancho y los demás jóvenes de media cancha para adelante, traer de vuelta las alegrías perdidas al Teatro de los Sueños.

SEGUNDO TIEMPO

Pero no compro del todo. En lo personal he criticado mucho a Varane por lo que a mi juicio ha sido ausencia de liderazgo. Sí, brilló junto a Sergio Ramos y prácticamente ganó todo lo que pudo ganar en el Madrid. Pero sin él, quedó retratado en más de una ocasión. No solo en LaLiga, sino en lo que es sin dudas su peor exhibición: Champions contra el Manchester City. Seguro que cuando llegó a la capital española el plan era seguir con la estafeta de Ramos, quien es siete años mayor que él. Hoy se van los dos. ¿Coincidencia? En cambio, en la selección de Francia ha sido un indiscutible. Ahí sí que se pudiera decir que es líder. Durante Rusia 2018, Didier Deschamps, entrenador de los galos, varió esquema y jugadores, pero su central por excelencia fue Varane. Lo mismo en la reciente concluida Euro 2020. Aunque está más que claro que en el United el líder será el capitán Maguire, que por más extraño que parezca, desde que llegó (y con muchas dudas, por su elevado precio) le otorgaron el brazalete y francamente ha mejorado mucho a pesar de que no sea muy dotado técnicamente.

Deberemos esperar a que cierre el mercado para ver qué movimientos quedan por hacerse. Vendrá muchísima actividad a pesar de que esta ha sido una ventana de transferencias muy floja. Pogba podría ir al PSG y con ello, el United buscaría a Declan Rice o Eduardo Camavinga. Igualmente no se descarta a un relevo de Wan-Bissaka: el que más suena es Kieran Trippier. También habrá que estar atento a los peces gordos de estos días: Erling Haaland y Kylian Mbappé, así como la situación contractual de Messi. Ya viene. Ya no tarda. ¡El futbol europeo está próximo a comenzar!

TIEMPO EXTRA Cuando Varane enfrentó a Didier Drogba en Champions League, durante la temporada del 2013, la leyenda del Chelsea dijo esto sobre él: “No puedo creer que tenga 19 años, es uno de los mejores defensas que he tenido enfrente”.