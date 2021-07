Ciudad Juárez realiza caravana para visibilizar el feminicidio en el marco del Día Mundial contra la Trata

Con el objetivo de visibilizar el feminicidio y la trata, entre otros delitos en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, organizaciones y activistas llevaron a cabo una caravana.

Además, la movilización funcionó como una conmemoración del nacimiento de una joven desaparecida en el 2010 en la entidad, la cual se llevó a cabo en el marco del Día Mundial contra la Trata que se celebra este viernes 30 de julio.

Un centenar de personas, entre familiares y activistas, formaron la caravana "Ni una más" para conmemorar el nacimiento de Idaly Juache Laguna, quien fue desaparecida en el 2010 en Ciudad Juárez, norte de México.

"Exigimos al Gobierno, constantes acciones de prevención para que ni una más sea víctima de violencia", declaró Yadira Cortez, integrante de la Organización Red Mesa de Mujeres, quien coordinó el evento.

Además, la activista aseguró que el objetivo es visibilizar como se sigue ejerciendo la violencia contra la mujer en esta entidad con delitos como el feminicidio y la trata.

Desde temprana hora, decenas de vehículos partieron desde un centro comercial ubicado al sur de la ciudad, para dirigirse al arroyo, un sitio ubicado a unos 90 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

En este último punto, durante entre el 2008 y 2013 se encontraron los fragmentos de huesos de al menos 24 mujeres desaparecidas.

Durante el recorrido varios vehículos portaban una bandera morada y en los cristales la leyenda "Ni una más", en símbolo de unión.

La madre de Idaly, Norma Laguna, precisó que la movilización se llevó a cabo por todos los feminicidios que se han registrado y en conmemoración del natalicio de su hija, quien este día cumpliría 31 años.

"Es para seguirle diciendo a las autoridades que no hicieron bien su trabajo, que encontraron los restos de nuestras hijas y que les fue más fácil encontrar sus restos que encontrarlas vivas", dijo la madre.

"También es para recordarles que tienen un trabajo pendiente y que esperamos que esto no siga sucediendo, queremos justicia", abundó.

La mujer hizo un llamado a la comunidad a que "no sean apáticos y no tengan miedo de denunciar, que no les detenga el miedo a todos nos puede pasar y para que esperar a que nos pase".

En México la trata se ha incrementado un 43 % en los últimos cinco años, esto según el informe de "Trata de personas en México", el cual encontró 550 de estos delitos documentados en 2020 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cantidad más elevada en comparación con 383 delitos en el 2016.

En el reporte, elaborado con apoyo de más de 90 organizaciones civiles, se apuntó que el número de estados con presencia de este crimen pasó de 18 en 2017 a 25 en 2021.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la trata de personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso y la explotación sexual.

Desde 2003, la Oficina ha recopilado información sobre aproximadamente 225,000 víctimas de la trata detectadas en todo el mundo.

En 2013, la Asamblea General de la ONU y los Estados Miembros designaron el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata y en la resolución se señala que el día es necesario para "concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos".