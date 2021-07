Especialistas están preocupados por control de reos liberados ante decreto en México

mario alberto

Hoy, 7:42 am

publicado por: mario alberto chavez contreras

estos especialistas tal parece que no lo son,entonces como no argumentan de tanto delincuente ( y mas que nada politicos ) que ni siquiera han pisado la carcel si me pongo a citar ejemplos no cabrian en 5 ediciones completas del soglo,la opinion y noticias juntos !!!!!!!!!!!!!!!!!

replyresponder thumb_up 3 thumb_down 1