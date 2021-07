Lagunero Miguel Sifuentes es seleccionado para participar en bienal de arte en Chile

Con una obra que engloba el concepto de la fragilidad humana, el artista lagunero Miguel Sifuentes resultó seleccionado para la Bienal SACO 1.0 que se efectuará en octubre próximo, en la localidad de Antofagasta, Chile.

Cabe resaltar que la Bienal SACO 1.0 es organizada desde 2004 por el Corporativo Cultural SACO, organización que busca insertar el desierto de Atacama como punto de interés para el campo artístico y las investigaciones transdisciplinarias, pues tiene como prioridad generar encuentros para fortalecer la relación entre el arte y la comunidad.

El muelle histórico Melburne Clark de Antofogasta es el punto de encuentro para generar diálogos entre artistas provenientes de todo el mundo.

En entrevista, Miguel Sifuentes comentó que su propuesta, titulada Seguridad Simulada, se relaciona con un proyecto anterior que el artista tiene sobre unas puertas, cuyo discurso se dirige al tema de la violencia.

“En esta ocasión propuse una puerta de cartón y papel, con una chapa de máxima seguridad. Se liga, en ese sentido, con las puertas anteriores porque estas eran como una alusión a la fragilidad que tenemos. Creemos estar seguros cuando entramos a la casa, pero en realidad, en ese entonces, la violencia era tan fuerte que ni en tu casa podías estar seguro. Más o menos es lo que está pasando con el COVID-19: por más que nosotros tengamos seguridades y pensemos que en la casa vamos a estar tranquilos, no sabemos cuándo nos va a llegar o cuándo nos va a atacar”.

Sifuentes fue seleccionado entre 233 postulantes internacionales. Para la convocatoria Aluvión de la bienal, se seleccionó a siete artistas, entre ellos al lagunero, quien participará por primera vez en este evento.

El artista llegará a Chile el 13 de octubre y dentro de su residencia, tendrá una semana para producir su pieza y montarla en el muelle de Melburne Clark. Al igual que los otros participantes, contará con la ayuda técnica del personal de la bienal.

“La puerta de cartón se va poner en el muelle, estará a la intemperie y estará sujeta a que las personas puedan abrirla y cerrarla. Puede caer lluvia, tierra, lo que sea y puede llegar a dañarla”.

Respecto a su selección en este importante certamen de arte contemporáneo, el artista manifestó emoción pero también sentido de responsabilidad.

“Me siento emocionado y un poco asustado porque los compañeros con los que estaré tienen una trayectoria enorme y siento que yo no tengo tanta experiencia como ellos. También a la vez me siento honrado porque me seleccionaron, por algo también me escogieron”.