Aeroméxico niega haber dado trato VIP a Pío López Obrador

Este miércoles por la tarde en su cuenta de Twitter el periodista Amado Avendaño denunció trato VIP para Pío López Obrador, hermano del Presidente, en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, luego de la cancelación del vuelo 315 de Aeroméxico.

"Desalojaron a los pasajeros de la sala de abordar, excepto a él que lo 'acomodaron' en el siguiente vuelo 317; los demás 5 horas de fila", señaló.

Al respecto, Aeroméxico informó que no hubo ninguna atención especial para Pío López Obrador. Se reubicó a los pasajeros en otros vuelos, pero se reubicaron conforme a sus asientos y sus tarifas.

"No hubo nada de trato especial, no sabíamos ni que volaba. No hubo trato preferencial de ningún tipo", confirmó la aerolínea. El usuario de la cuenta de Twitter es Amado Avendaño, periodista y comunicador, hijo del abogado y defensor de derechos humanos Amado Avendaño Figueroa que el EZLN declaró "gobernador en rebeldía" en 1994.