'Selección de sóftbol se negó a portar bandera de México en uniforme para Tokio 2020'

Luego de que las boxeadoras mexicanas Brianda Cruz y Esmeralda Falcón expusieron a las jugadores de la selección de sóftbol por tirar los uniformes de los Juegos Olímpicos a la basura, el presidente del Comité Olímpico Mexicano se pronunció al respecto.

Aunque Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de sóftbol, negara 'malicia' en acción de las jugadoras, Carlos Padilla expuso otros detalles que se verán a su llegada a México.

De acuerdo al presidente de la COM, las seleccionadas se negaron a portar la bandera de México en sus uniformes, desechando la vestimenta que había sido seleccionada por las autoridades, y portando otra totalmente diferente.

"Nos presentaron un uniforme y al final de cuentas resultó que no era ese, el uniforme con el que compitieron, en los juegos no tenía ni el logotipo ni la bandera de México, simplemente no tenía bandera", declaró.

Agregó que una de las sanciones que serán impuestas al equipo es definitivamente no volver a representar al país en ningún torneo.

"Una de ellas es simplemente es que no van a participar, en caso de que se comprueben algunos temas, como estos que te digo, en el ciclo Olímpico, como Panamericanos, Centroamericanos; en París ya no hay sóftbol, pero en Panamericanos y Centroamericanos sí", declaró.