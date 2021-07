Justifica federación de softbol que jugadoras hayan tirado sus uniformes

Uno de los equipos que más euforia causó durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue la Selección Mexicana Femenil de Softbol, quienes pelearon hasta el final por medalla, pero cayeron en el juego por la medalla de bronce ante Canadá. Sin embargo, se han dado a conocer unas fotografías que están decepcionando a muchos de sus seguidores en redes sociales.

En las redes sociales las boxeadoras mexicanas Esmeralda Falcón y Brianda Cruz denunciaron que algunas jugadoras de sóftbol tiraron sus uniformes a la basura en la Villa Olímpica, situación que generó indignación para las deportistas y aficionados. Ante esto Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol, dio sus justificaciones ante las acusaciones: "La decisión de dejar uniformes usados, fue porque tenían que hacer espacio en sus maletas", comentó en entrevista para Azteca Deportes.

"No es lo mismo empacar 33 bates que traemos, arreos de juego, los tres uniformes, los de entrenamiento. Con todo respeto ni vamos a atacar, ni vamos a responder, ni decir nada en las redes. Simple y sencillamente fue un hecho de sobrepeso".

Además, el directivo mandó un mensaje a las pugilistas que evidenciaron lo ocurrido con la indumentaria de las jugadoras de sóftbol: "Me salieron, no sé cómo se les llame a los que andan buscando en la basura... Mis respetos. Yo quiero que México gane medallas. A mí no me gusta perder ni que se estén burlando en mi país en los medios internacionales. Que no me digan que no se la partieron las muchachas, que no estén sacando eso. Claro, hay gente que… pues a lo mejor arriba del ring les vaya bien y ganen y que tengan el mismo alcance que tuvimos", culminó Guerrero Castilla.