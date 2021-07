La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) se manifestaron en contra del Regreso a Clases Presenciales en México el próximo mes de agosto. Consideran que la infraestructura física educativa es deficiente lo que supone un riesgo de propagación y contagio de COVID-19, tomando en cuenta la variante Delta y el repunte de casos que ya se registra en algunas entidades federativas.

Dicen que 4 de cada 10 escuelas públicas de nivel básico no cuentan con agua potable; solo 2 de 10 cuentan con aulas amplias que permiten el distanciamiento social entre alumnos; el 56 por ciento tiene un sistema eléctrico obsoleto y 3 de cada 10 planteles educativas no tiene sistema de drenaje.

César Camacho, vocero de la FNERRR en Coahuila dijo que también es preferible que niños, niñas y adolescentes regresen a la escuela una vez que el 70 por ciento de la población total en México esté vacunada contra el COVID-19 o bien, cuando el total de la comunidad estudiantil esté inoculada. Sin esta cobertura, adelantó que pueden surgir rebrotes.

La FNERRR señaló que las medidas implementadas por el Gobierno federal "son irracionales" y que hay incertidumbre entre padres y madres de familia.

Mencionaron que el próximo jueves 5 de agosto y de forma simultánea en varios estados del país, realizarán cadenas humanas para manifestarse en contra del regreso a clases presencial. En Torreón, la protesta se hará en la Plaza Mayor.

"No hay un programa detallado de cómo se dará el regreso a clases, no hay seguridad para los estudiantes. La vacunación sigue siendo muy lenta, ya se abrió el portal para personas de 18 a 29 años pero pues hay estudiantes menores de 18 años, la gran mayoría son de primaria y secundaria, en ese sentido no estamos de acuerdo con que se regrese a clases".

Cabe hacer mención que en Coahuila, la Secretaría de Salud del estado adelantó el inicio del ciclo escolar 2021-2022 de tal forma que se tiene previsto un regreso a clases semipresencial para el próximo lunes 23 de agosto.