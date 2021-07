Policía de Texas busca al dueño de un vestido de novia extraviado en la carretera

La Autoridad de Autopistas de Peaje del Norte de Texas dijo que los trabajadores que realizaban un proyecto de limpieza en la carretera de Dallas North en Frisco, vieron una caja blanca al costado del camino que contenía el vestido.

Publicaron luego foto del vestido blanco en Twitter, con la esperanza de encontrar al dueño, señala la agencia UPI.

"Claramente es el recuerdo de alguien que en algún lugar del camino le perdieron la pista y nos gustaría reunirlos ", dijo el portavoz de la policía, Michael Rey, a la cadena KTVT-TV.

Rey añade que los documentos dentro de la caja indican que el vestido fue empaquetado hace más de 20 años. Las autoridades retendrán el vestido durante al menos 90 días mientras los funcionarios intentan encontrar al dueño.

We need your help! Did you lose your wedding dress on DNT in Frisco? If this is your dress, or you know who it belongs to, reach out to us at [email protected] pic.twitter.com/TPumAjjdFm