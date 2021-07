Eso pasa por andar llevando pochas que no sienten ningún respeto por su país de origen. También demuestra que hasta en el COM hay malinchismo al dar preferencia a gente extranjera que a mexicanas.

Si querían hacer espacio en sus maletas, porque mejor no tiraron los consoladores, calzones y tangas mejor ???

jevus

Hoy, 5:06 pm

publicado por: Chuy Ova

aquí aplica el dicho que dice...la culpa no es del indio si no del que lo hace compadre...¿que necesidad del COM de convocar a pochos? si todos sabemos que son gente ignorante y gata

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 0