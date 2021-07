El 40 % de los museos no ha reabierto al público en México

Menos personal, menos presupuesto y menos capacidad de autogenerar recursos es la situación de los museos según los resultados preliminares del Estudio de Museos y Espacios Culturales en Tiempos de Pandemia, realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en México, Centroamérica y el Caribe.

El estudio muestra que a la fecha 40 por ciento de los museos aún no reabre, que tendrán entre 32 % y 45 % menos de los recursos que tenían antes de la pandemia, y que su personal será de 80% menos.

Graciela de la Torre, quien dirige la Cátedra Inés Amor en la UNAM, dice que en dos meses aproximadamente se darán a conocer los resultados e interpretación de esta encuesta realizada por la Coordinación de Difusión Cultural, el Instituto de Liderazgo en Museos (ILM), en alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Patronato del MUAC y Siete Colores. El estudio fue aplicado por Buendía & Laredo, y los resultados son interpretados por Aura Cultura.

De la Torre adelantó que el diagnóstico muestra un cambio en el modelo de operación de los museos: “86 % señala que van a seguir trabajando en línea y tendrán que desarrollar actividades al aire libre, todo esto con menos presupuesto, menos capacidad de autogenerar recursos y menos personal.

Desde luego que la mayor preocupación no es sólo económica — que es grave— sino la recuperación de los públicos y la carencia de espacios que cuenten con buena ventilación. Los museos se moverán en los dos ámbitos, digital y presencial, pero sin el mismo personal; se han reducido enormemente todos los ingresos por autogenerados y taquilla, entonces se encontrarán con falta de presupuesto”.

LA PROPUESTA DE EFIMUSEOS

Ante la situación que viven los museos, la A.C. Interactividad Cultural y Desarrollo, que preside Carlos Villaseñor, y que es reconocida por la UNESCO, junto a curadores y directores de museos en el país hizo una propuesta que hoy se busca retomar, y es la de crear un Efimuseos, en la misma línea de Eficine y Efiartes (estímulos fiscales donde particulares aportan recursos a un proyecto de inversión en la producción en cine o en otras manifestaciones artísticas con la posibilidad de disminuir el pago de ISR). De Efimuseos las autoridades de Cultura no han dicho nada.

Carlos Villaseñor recuerda que según INEGI, 71.5 % de la operación de los museos en 2019 se realizó con recursos de fuentes distintas al gobierno federal: “Ante las bajas presupuestales que ha habido y como se anuncia desde el año pasado que el tema Chapultepec va a tomar recursos del presupuesto de Cultura de aquí a 2023, además ante la cancelación de fideicomisos, es importante abrir otras vertientes de financiamiento, de búsqueda de recursos para los museos”.

Explica que la propuesta para Efimuseos es añadir un artículo 190 bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, de tal forma que a las personas que inviertan en actividades museísticas, se les otorgará, por el mismo monto que aporten, un recibo deducible del ISR, como ocurre en Eficine y Efiartes.

Se proponen que inviertan en exposiciones, publicaciones, renovaciones de guiones museográficos, planes maestros, proyectos ejecutivos, adecuación, restauración y mantenimiento mayor o de conservación de la infraestructura museística, actualización de sistemas de vigilancia y seguridad, proyectos de comunicación educativa, o adquisición de obra para las colecciones del museo. El proyecto plantea crear un comité con miembros de museos federales, estatales, municipales, comunitarios, para evaluar la procedencia de los proyectos.

“No son proyectos de inversión como Efiartes y Eficine, donde la persona aporta a un proyecto productivo; aquí son proyectos que se hacen para la mejora de los museos; no tienen un retorno de ganancia económica sino que son una inversión con beneficio social. Son las mismas reglas generales de los otros Efis; estamos planteando que sea por 500 millones de pesos, no es mucho: los museos de este país son alrededor de mil 100, de acuerdo con el INEGI”.

Villaseñor reconoce que el inconveniente de estos esquemas es que se tienen que socializar más: “Los creadores son los que tienen que meterse más a esos temas, porque al no dominarlos ni estar habituados a elaborar estos proyectos, tiende a irse el estímulo fiscal a organizaciones o instituciones o actividades que tienen un marco más profesionalizado de planeación fiscal”.

Graciela de la Torre opina que Efimuseos es una buena alternativa, aunque perfectible, que en su consejo debe incluir a instituciones como la UNAM. Lamenta que la actual administración desoiga propuestas de la sociedad y que los únicos museos que hayan recibido recursos sean los del proyecto Chapultepec.

“Efimuseos como iniciativa es muy loable, pero es perfectible y puede ser una alternativa para la gestión de museos. La situación de los museos no ha mejorado, va a empeorar; no tienen herramientas tecnológicas, no han mejorado las condiciones físicas, de mantenimiento. Están en suma fragilidad, no sólo en la capital sino en los estados. Lo que pueden generar está totalmente reducido porque hay poco público, no son capaces de autogenerar recursos ni de tener ingresos considerables a través de la taquilla. Las medidas a la mano no son suficientes. Tendríamos que pensar en una ley de mecenazgo. Se requiere una reforma fiscal, una reforma a la legislación. Pero no hay ningún aliento a la participación de la sociedad civil organizada, hay desconfianza, por no decir repudio; no hay aliento ni en el plan sectorial ni estímulo fiscal para los museos”.

La escritora y crítica María Minera también advierte que en este gobierno desaparecieron los mecanismos de apoyo que permitían una vida rica en proyectos artísticos. “Este gobierno no permitió una transición hacia un modelo mixto que todos venimos pidiendo desde hace años. Debe haber un modelo mixto, donde entren privados. Pero no ha habido una discusión y los cambios en Efiartes han implicado miles de filtros, y al final los únicos que van a sobrevivir son los artistas más comerciales”.

Para María Minera, aunque los cambios en Efiartes hacen creer que están abiertos a modelos mixtos, esto no es cierto y coincide con los demás entrevistados en que no existen espacios de discusión con la sociedad para temas como el mecenazgo.

“Los museos son, de las instituciones públicas, los que más han resentido las políticas de austeridad. Los del INAH, los del INBAL son los que se quedaron con presupuesto cero en 2020, y tiene que abrirse la posibilidad de que haya inversión privada, pero insisto: un modelo mixto; no puede ser que los privados paguen todo y que gobierno renuncie a su papel de ser el benefactor de las artes. No está claro cómo queremos que sea la relación de los privados con las instituciones públicas para el apoyo a las artes desde un lugar que no haya corrupción, pero tampoco injerencia de criterios comerciales en las artes”.

‘EMPRESARIOS ACABAN POR DECIDIR APOYOS EN EFIARTES’

“¿De cuándo a acá pagar impuestos te da derecho, como empresario rico, a incidir en la producción artística de un país?” cuestiona María Minera, historiadora de arte, crítica y escritora, al evaluar lo que pasa con Efiartes para 2021, en particular en teatro.

“Como estaba la convocatoria anterior de Efiartes sólo los creadores que tenían acceso al mundo de los empresarios podían acceder.

Con la reforma que hizo el secretario Arturo Herrera se entendió que sería una bolsa, sonaba súper bien, pero a la mera hora hicieron una cosa muy enredada, sinuosa: en primer lugar se tienen que elaborar carpetas con un papeleo y una burocracia impresionante, muy difíciles de completar para los artistas individuales; luego, un comité artístico de la Secretaría de Cultura leerá las carpetas y elegirá un número de proyectos que les van a presentar a los empresarios y éstos eligen qué proyecto quieren apoyar. Ahí se desvirtúa todo, en lugar de que exista una bolsa donde los empresarios pongan 50 millones de pesos, por decir algo, que se van a repartir en partes iguales o equivalentes por las características y necesidades de los proyectos. Los empresarios sabrán de negocios, pero no de arte, necesariamente, y se van a ir, por criterios comerciales, a favorecer proyectos de actores famosos, obras comerciales, y dejarán fuera los proyectos artísticos”.

Minera se pregunta ¿qué sentido tiene un comité artístico cuando, finalmente, como en un desfile, los artistas deberán tratar de mostrarse “apetecibles al gusto del empresariado” y éstos elegirán y dejarán fuera al que consideren el “patito feo”.

Advierte que es el criterio comercial el que está imperando en este caso y en otros en la cultura desde el gobierno: “Lo vemos en Chapultepec: Agustín Coppel está apoyando el Pabellón Contemporáneo Mexicano porque es comercial”. Y pregunta: “¿por qué no hubo discusión al respecto?, ¿por qué no un concurso?, ¿por qué no una arquitecta mexicana?, ¿por qué hay un montón de discusiones que nos estamos saltando?”.