Jorge Hank Rhon ofrece disculpa pública a Lupita Jones

El excandidato al gobierno de Baja California por el Partido Encuentro Social, Jorge Hank Rhon, ofreció una disculpa pública por la expresión vertida durante el pasado proceso electoral en agravio a Lupita Jones, entonces abanderada del PAN, ello para dar cumplimiento a la disposición que el Tribunal Electoral Local de Baja California dictó el pasado 23 de julio.

Como parte de la sanción impuesta al empresario, deberá tomar un curso en línea denominado Súmate al protocolo impartido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres), que estará disponible para su inscripción el próximo 29 de los corrientes y dará inicio el 02 de agosto.

Asimismo, se le recomendó la lectura de bibliografía para el uso incluyente y no sexista del lenguaje y de perspectiva de género. Sobre el particular, Hank Rhon manifestó que nunca es tarde para aprender y adecuarse a la nueva época, por lo que consideró de gran valía la posibilidad de instruirse en un tema "por demás sensible".

En rueda de prensa, el empresario destacó que la lectura es uno de sus pasatiempos favoritos, por lo que señaló que si a la par de hacer algo que le apasiona, tiene la posibilidad de adecuarse a los tiempos modernos, es más gratificante.

Asimismo, lamentó haber utilizado la expresión de la entonces candidata que en su momento calificó de "basura" a quienes se sumaron a su proyecto político "es obvio que no debemos repetir las palabras de nadie y menos cuando se utilizan de manera peyorativa", afirmó Hank Rhon.

Asimismo, dijo que una vez que la página de INMujeres permita el acceso al curso que deberá tomar, cumpliré con ello y en lo sucesivo seré más cuidadoso de mis palabras, sobre todo porque estoy consciente de que los nuevos tiempos, nos obligan a evitar toda expresión que conlleve un mensaje negativo o denoste a las mujeres.

Finalmente, Hank Rhon manifestó que con esta nueva sentencia, se dé por concluido todo lo relacionado con el pasado proceso electoral "porque ahora mi interés y atención está en mi familia y mis negocios".