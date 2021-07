Edil de Parras comparece ante Fiscalía de Coahuila; niega acusaciones

Luego de recibir un citatorio por parte de la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción de Coahuila, el alcalde de Parras de la Fuente, Ramiro Pérez Arciénega, acudió al medio día de este miércoles y compareció por casi dos horas.

Cabe recordar que las acusaciones que pesan en su contra son por presuntos delitos de desvío de recursos públicos, abuso de confianza y otorgamiento indebido de cargos públicos, mismos que negó al arribar, e incluso manifestó que desconocía el motivo por el cual se le había citado.

En el transcurso de casi dos horas el edil parrense comparenció ante Ministerio Público, tras concluir, indicó que el motivo de este citatorio fue para dar conclusión a una carpeta investigación que se abrió en el 2019, la cual no tiene importancia.

“Son unos documentos que me pide Cabildo para ya ellos poder concluir con esta investigación. Era de los mismos miembros de Cabildo que finalmente ninguno de ellos ha prosperado. Son actas de Cabildo que no se habían anexado porque los miembros de Cabildo consideraban que estaban mal realizadas, pero estas mismas están dentro del Periódico Oficial, entonces no hay nada que ocultar”, manifestó.

Asimismo, negó que este citatorio se derivara de acusaciones por los delitos que presuntamente se le están imputando, y sostuvo que al ser una Agencia Investigadora, ellos tendrán que acabar con todos los elementos necesarios para determinar si hay o no responsabilidad, y determinen de quien es esa responsabilidad, por lo que la investigación continua.

Por su parte, el Fiscal Anticorrupción en Coahuila, Jesús Flores Mier, reveló que Ramiro “N” se reservó su derecho a declarar, por lo que se continuara con la investigación.

Asimismo y a fin de no entorpecer las investigaciones, no proporcionó más información al respecto.