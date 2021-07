Giros finales innecesarios que ‘arruinaron’ películas

Cualquier narrativa de ficción debe saber nutrirse de sus elementos y herramientas; contar historias no es sencillo, sorprender al público tampoco, pero hacerlo con astucia e inteligencia, es todo un reto.

En el cine, los giros de tuerca finales son básicos sobre todo en ciertos géneros narrativos, porque son el toque final que sorprende a la audiencia. No todos son logrados con asertividad pero otros, de plano están de sobra.

Source Code

Fantástica en muchos aspectos, trata de un hombre intentando detener un atentado terrorista, recorriendo una y otra vez el mismo escenario. La sorpresa es que está herido y su mente en un programa simulador, lo que sobra es que luego pase a la mente de alguien más, como por ‘magia’.

Savages

La cinta no es particularmente memorable, sólo un estándar sobre violencia, criminales y juventud perdida en drogas, armas y demás. Sin embargo, el giro final (todo era un sueño), definitivamente hecha la historia por la borda, porque pasa de cumplir en el género, a reprobable y lamentable.

Angel of Mine

El suspenso crece gracias a la posibilidad de que el misterio puede ir por cualquiera de los dos caminos que plantea, una madre que piensa que su vecina tiene a su hija, secuestrada al nacer. Parece que la madre pierde la cabeza, hasta que la otra confiesa, algo entonces ya ‘anticlimático’.

Serenity

La película funcionaría mejor si se apegara a un drama con suspenso, simple, concreto, básico pero bien ejecutado. En cambio, la cinta añade un giro final que no sólo no tiene mucha lógica (los personajes están dentro de un programa por computadora), sino que no añade nada al relato.

Stonehearst Asylum

En general es efectiva en mantener la atención del espectador, siguiendo a una mujer encerrada en un manicomio contra su voluntad. La gran revelación es que los pacientes son los doctores y viceversa, así que el último giro, el protagonista también es paciente, se siente evidente y forzado.

Splice

La película comienza con un potencial crítico a la biomedicina y la ética, con genetistas creando un híbrido humano y animal, para luego adentrarse al horror sin lógica, provocador sin argumento, casi ridículo y que le quita seriedad: el híbrido cambia de sexo y embaraza, por violación, a su creadora.

Terminal

Suspenso y crimen con un giro que no tiene sentido, habría sido mejor que se limitara a los estándares. Aquí dos asesinos por contrato son enviados a matar a un hombre, pero una misteriosa mujer tiene el mismo objetivo. Su plan final: matar a alguien más, con ayuda ¿de su gemela?