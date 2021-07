El zafiro estrella ‘más grande jamás visto’, fue encontrado por casualidad al perforar un pozo

La piedra, que acumula una gran cantidad de granos de zafiro estrella, pesa 510 kilogramos y mide 100 centímetros de largo, 72 de ancho y 50 centímetros de alto. Según las leyes, la persona que es dueña de la propiedad, es dueña ahora de la piedra con zafiros.

La Autoridad de Gemas y Joyería del país ordenó trasladarla a una caja fuerte del Banco de Ceilán en Colombo, donde la van a guardar bajo vigilancia armada, informa la cadena local News First.

El presidente de dicha agencia gubernamental estima que el precio de la piedra podría ser de mil millones de dólares, 20 mil millones de pesos. Expertos a su vez señalan que, aunque el espécimen tiene un valor en quilates alto (2.5 millones de quilates), es posible que no todas las piedras dentro sean de alta calidad.

A star sapphire cluster worth approximately $100 million found in a Sri Lankan’s man backyard by workmen digging a well. pic.twitter.com/46cE6cqfvx