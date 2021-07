Cómicos mensajes de texto de abuelo a su nieta se hacen virales

Una joven se hizo viral en TikTok al mostrar los cómicos y ocurrentes mensajes de texto de su abuelo. Uno por ejemplo dice: “Megan, este es tu abuelo. Leí en un artículo que otros países están usando información de un sitio llamado TikTok para usarla contra los estadounidenses. ¿Tienes TikTok? Por favor, ten cuidado”.

Megan Elizabeth, de Alton, Illinois, comparte en el mismo clip varios otros peculiares mensajes de texto que su abuelo le suele escribir, que van desde burlarse de su vida amorosa hasta discutir los titulares de las noticias: “Este es el abuelo. Leí un artículo que decía que si no encuentra un compañero de vida a los 29 años, lo más probable es que mueras solo. Tu cumpleaños se acerca en 3 meses. Sólo quería hacerte saber. Con amor, abuelo". “Hola Megan. Este es tu abuelo. Espero que no esté bebiendo mucho. Vi en las noticias que las ventas de alcohol están por las nubes porque los millennials están deprimidos. Te amaré siempre, abuelo".

Elizabeth le dijo a Fox News que su abuelo no está tratando de ser ofensivo, simplemente tiene un divertido sentido del humor. “Mi familia es muy sarcástica, así que todos nos enviamos mensajes de texto tontos y nos hacemos bromas, hacemos cosas raras. Entonces, que mi abuelo me envíe un mensaje de texto pidiéndome tequila o diciendo que tengo mal gusto con los hombres no es nada nuevo para mí”, escribió Elizabeth en un mensaje de TikTok.