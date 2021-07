Siete estados mexicanos, con saturación hospitalaria por el COVID-19

La saturación hospitalaria, indicador al que el nuevo semáforo epidemiológico proporciona mayor peso, se registra en siete estados, ya sea en camas generales COVID o en las asignadas a la atención de pacientes críticos, indica la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

Según el diario Reforma, Colima, Yucatán, Nuevo León, Oaxaca, Durango, Sinaloa y Nayarit informan que tienen una ocupación hospitalaria que sobrepasa el 70 por ciento, o sea, por arriba de los niveles seguros de atención.

La primera entidad reporta un lleno total en Unidades Cuidados Intensivos de atención a Coronavirus; en Yucatán, un 79 por ciento de las camas con ventilador estaban ocupadas y, en Nuevo León, un 76 por ciento.

En estatus de alerta, porque registran ocupación a la mitad o superior de su capacidad, algunos ya cercanos al 70 por ciento, se encuentran la Ciudad de México, Querétaro, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, y Sonora.

PADECEN FALTA DE CUPO

En la tercera ola de COVID19, los familiares de los pacientes vuelven a padecer la alta demanda de atención.

José Romero llegó a la visita de la 13:00 horas al Hospital General de Zona Número 1A Los Venados a pedir informes sobre el estado de salud de su hermana Leticia, de 47 años, quien tiene insuficiencia renal y se contagió de coronavirus.

“Está saturado. Baja el doctor y les da informes a 15 personas, luego pasan otras 15. Cálculo que fueron unas 100 personas las que vinieron a pedir informes de sus pacientes de la visita de la una de la tarde”, afirmó.

La mamá de Carolina empezó a saturar en 60. El 20 de julio comenzó a manifestar síntomas de COVID19, pero fue hasta el 26 de julio que bajó drásticamente su oxigenación.

Carolina marcó al 911 para que trasladaran a su mamá, de 52 años, desde Texcoco al Centro México Nacional Siglo 21, pues ahí se le indicó que había cupo y podían recibirla; pero cuando llegó, le dijeron que estaban saturados y la refirieron al Hospital General de Zona Número 1A Los Venados, del IMSS.

“En el Siglo 21 me dijeron que estaban saturados. Me habían dicho que sí había cupo, pero cuando llegué no me la aceptaron. En Texcoco no hay hospitales COVID”, afirmó la joven, quien contó que viajó sola con su mamá para evitar que sus hermanos se contagien.

El repunte de contagios alcanzó a la familia de Gloria García, mujer de 72 años con insuficiencia renal, quien falleció el 26 de julio por esta enfermedad.

“Mi mamá se contagió en la 47 (Hospital General de Zona del IMSS), en la Vicente Guerrero, fue a lo de su diálisis y resulta que ahí se contagió por COVID”, contó Lilia.

La hija de Gloria aseguró que desde que su mamá fue trasladada al Hospital General de Zona Número 1A Los Venados, del IMSS, para ser tratada por COVID-19, no les dieron información.

“Llegamos a las cuatro y media de la mañana (del 23 de julio), eran las cuatro de la tarde y no me daban informes.

“A las tres y media de la mañana de hoy (26 de julio) le hablaron a mi hermana para decirle que mi mamá estaba agonizando, pero fue todo. A las 12 no nos habían dicho nada y nos venimos a la visita de la una. A las 2:30 me tocaba videollamada y me dice la señorita: ‘Ya no hay nadie en la cama 476. Me enseña y está vacía. Pero nadie me da informes', lamentó”, Lilia.