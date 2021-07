Vaya desbarajuste que se armó durante la reunión organizada en la hermana República de Gómez Palacio por el Gobierno del Estado para "mostrar" los avances del programa del Gobierno federal Agua Saludable para La Laguna, que tanta polémica ha generado y que, por lo que se vio ahí, está colgado de alfileres, no solamente porque no hay nada de recursos para concretarlo en 2023, sino porque carece de articulación y de estrategia y a los ejidatarios que se sienten dueños del agua se los han pasado por el arco del triunfo y, para variar, ni los invitaron. Y eso lo sufrió en carne propia el jefazo de la Conagua, Germán Martínez, que nomás no hallaba dónde meterse; cuando los presidentes de los módulos de riego irrumpieron en la rueda de prensa lo criticaron sin piedad por preferir reunirse en "lo oscurito" con el sector privado y lo llamaron "incumplido" porque con ellos nunca se ha acercado.

Y el trago amargo no era porque estaba a un lado de los gobernadores de las provincias de Coahuila, Miguel Riquelme, y de Durango, José Aispuro Torres, además de los alcaldes de los municipios que serán beneficiados, sino porque entre más se defendía diciendo que todo estaba avanzando y que el presidente Andrés Manuel López Obrador había vuelto sus misericordiosos ojos a La Laguna para ayudarla más lo increpaban, y hasta amenazaron con tomar la presa Francisco Zarco, situación que fue aprovechada para que se dieran vuelo fotógrafos y camarógrafos, que para entonces estaban adormilados ante los acostumbrados discursos del anfitrión. Desde un principio, todo apuntaba para que la reunión fuera un total fracaso, con un letrero de fondo donde aparecía el nombre de Gómez Palacio con acento en la "e". En la reunión supuestamente privada de los gobernadores con los alcaldes, al más puro estilo de la 4T, parecía kermés. Solo faltó que con todo y anafre se colara la señora de las gorditas al evento.

Hasta el director de Seguridad Pública gomezpalatino, José Armando Esparza, estaba en la reunión, pero comiendo galletas y tomando café, como si tuviera más interés en el agua que en andar trabajando. Eso sí, no se inmutó cuando una compañera de la incómoda prensa fue agredida por un elemento de seguridad que se encontraba justo a su lado. Hasta ahí, todo transcurrió hasta que hicieron acto de presencia los ejidatarios, pues a alguien se le ocurrió inocentemente citarlos a la misma hora de la reunión y rueda de prensa, pero en el área de al lado. Por cierto, dicen nuestros subagentes que con cara seria, mirando el reloj y sufriendo pena ajena estaba el "góber" coahuilense, nomás viendo de reojo cómo los ejidatarios le reclamaban furiosos al director de Conagua, mientras que su homólogo duranguense por más que trató de rescatar al funcionario federal de las garras de los "compañeros del sector social" pues nomás no lo logró y hasta salió salpicado. Sus malquerientes no perdieron la oportunidad para comentar que, así como se las gastan sus "gorilas"… Perdón, escoltas, cuando se reúne en el Centro de Convenciones, no hubieran dejado entrar ni a la plaga de moscas que ya se apoderó de Torreón.

***

Como reza el adagio popular: "no hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla". Y esto aplica más que bien a varias administraciones municipales que ya viven sus últimas semanas y que, tras infinidad de "travesuras" que hicieron sin el menor pudor, ahora serán alcanzados por coja justicia, luego de que sus cuentas públicas fueron revisadas con lupa. Nuestros subagentes, disfrazados de auditor, de esos de los que nomás ven lo que conviene, nos reportan que si no es hoy, será en esta semana cuando se darán las primeras sorpresas a este respecto, pues ya se configuraron por ahí algunos presuntos delitos, como desvío de recursos, indebido otorgamiento de puestos públicos y abuso de confianza; según los indiscretos subagentes, disfrazados de esposas en la Fiscalía General del Estado, en el Gobierno del morenista Ramiro Pérez Arciniega, quien salió más aplicado que sus antecesores en eso de devastar al sufrido "Pueblo Mágico" de Parras de la Fuente, y vaya que ya es mucho decir, habrá una sorpresa. Ahí donde lo ven, tranquilamente creó varios puestos a personas muy queridas por él. En el 2019 se autorizó un aumento de sueldo sin consultar al Cabildo. En febrero de este año, nomás porque quiso, destituyó de manera fulminante a 10 integrantes del Cabildo y, desde luego, sin goce de sueldo; estos lo habían denunciado en 2020 y solicitado su destitución. Hasta ahora le han detectado en la nómina algo así como 45 "pilotos aviadores" y obras con costos inflados. El tiempo parece haber alcanzado al alcalde de la 4T y, según nuestros subagentes, la "guadaña" se enfila hacia tres municipios laguneros.

***

Nos reportan que la fiebre de panistas que hasta andan pidiendo prestado con el fin de comprarse una "plaza" en el sindicato mayoritario y seguir viviendo del erario va en aumento; pero ya trascendió en el edificio más caro de la ciudad que ahora se han enquistado como la plaga de palomas que hay en la ciudad, en los terrenos del DIF municipal allá por el parque Las Etnias, donde dicen nuestros subagentes que se gesta un movimiento con miras a crear un minisindicato. Ya se tienen identificados por ahí a dos protagonistas que andan moviendo las aguas en todas las áreas de la institución, que en teoría debería abocarse a trabajar en las políticas de asistencia social que promuevan el desarrollo integral de la familia, mas no a la grilla y menos azuzada por "las autoridades" que ya van de salida, y, por venganza, quieren dejarle una pesada carga burocrática a quienes van llegando.

***

Mientras que el Simas financieramente se cae a pedazos por todos los pasivos que tiene y se heredarán, como suele pasar desde hace años, quien se aventó una amplia cátedra en materia hídrica, hasta con pizarrón en mano durante la reunión del programa Agua Saludable para La Laguna, fue el alcalde Jorge Zermeño Infante. Ante los jefes de la Conagua, muy enjundioso afirmó que no es cierto que su organismo operador sea ineficiente, como tampoco que se pierda el 50 por ciento del agua que se extrae en fugas, aunque luego dijo que sí era cierto. Lo que don Jorge buscaba era pedirle al jefazo de la Conagua que le condone los adeudos y revise las tarifas por Derechos de Extracción que pagan los municipios, que en el caso de Torreón se adeudan cerca de 300 millones de pesillos, pues en casi 4 años no se ha abonado nada, por lo que la dependencia federal tampoco le ha dado ni un centavo para ningún programa, como Apazu y Prodder, ni para un tubo de drenaje, pues. Mucha desesperación ha de sentir el edil por la fuerte deuda, que se suma a la de los despiadados de la CFE, por lo que existe el riesgo de que Torreón se quede sin los recursos federales para la reparación de la infraestructura de redes hidráulicas que se requiere realizar dentro del programa presidencial, precisamente por todo lo que debe.

***

El que anda muy deprisa tratando de alinear a los próximos becados… Digo, diputados priistas en el congreso de la unión, es el exgobernador de la provincia Rubén Moreira, quien le ha estado recordando a muchos de ellos, incluyendo a los laguneros que ganaron los distritos 5 y 6, que sus mejores momentos políticos los han tenido cuando él y su hermano Humberto gobernaron la provincia. A decir de los subagentes, que todo lo oyen, don Rubén le recordó a Toño Gutiérrez Jardón que lo hizo secretario de Economía, y a Shamir Fernández, que gracias a su bendición fue dos veces diputado local; esto porque después de la encerrona donde los pocos priistas electos tuvieron que decir, más a fuerza que por voluntad, que la coordinación de la bancada de los diputados del tricolor estuviera dirigida por Rubén Moreira; solo uno de ellos rezongó y pidió consultar la decisión con su gobernador, el saltillense Jericó Abramo Masso, lo que de inmediato obligó al "exgóber" -que, a propósito, llegó al congreso dos veces por la vía fácil… Perdón, plurinominal- a buscar lealtades en todos sus excolaboradores; muchos de los cuales, dicen, ya no lo ven con buenos ojos, pero tampoco se atreven a desairarlo; incluso no falta el que todavía le dice "jefe".